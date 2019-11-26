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В Могилевском районе перевернулся грузовой Mercedes с пассажирами - его занесло
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе 26 ноября перевернулся грузопассажирский Mercedes,
Авария произошла на дороге Могилев — Славгород. За рулем микроавтобуса был 21-летний житель Быхова. В деревне Быстрик на закруглении дороги влево он не справился с управлением, и автомобиль занесло.
Машина выехала на полосу встречного движения, потом на левую обочину, съехала в кювет и врезалась в столб, а потом опрокинулась.
Все, кто был в машине, серьезно пострадали: водитель и двое пассажиров — могилевчане 48-ми и 53-х лет — в больнице.
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Водитель и двое пассажиров в больнице - они серьезно пострадали.
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