В Могилевском районе перевернулся грузовой Mercedes с пассажирами - его занесло

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 26 ноября перевернулся грузопассажирский Mercedes, сообщает УВД. Серьезно пострадали водитель и двое пассажиров.

Авария произошла на дороге Могилев — Славгород. За рулем микроавтобуса был 21-летний житель Быхова. В деревне Быстрик на закруглении дороги влево он не справился с управлением, и автомобиль занесло.

Машина выехала на полосу встречного движения, потом на левую обочину, съехала в кювет и врезалась в столб, а потом опрокинулась.

Все, кто был в машине, серьезно пострадали: водитель и двое пассажиров — могилевчане 48-ми и 53-х лет — в больнице.