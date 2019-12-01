Инновационные технологии и необычные решения. В Гродно пройдет зональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно пройдет зональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси» " width="596" height="361">



На одной площадке встретятся около 30 молодых исследователей, рационализаторов, изобретателей, медиков, программистов.

Они представят на суд экспертного Совета свои научные и социальные разработки, проекты и идеи. Участники разделены на две возрастные группы. К участию в проекте приглашаются молодые люди от 14 до 31 года и молодые ученые – до 35 лет.

На выставке будут презентованы проекты социальной сферы, энергоэффективной направленности, медицины, агропромышленные, строительные и авиакосмические технологии. В рамках конкурса выберут лучшие проект в различных сферах . В этом сезоне количество номинаций обозначено десятью позициями.

– За время своего существования конкурс стал успешным проектом Белорусского республиканского союза молодежи. Надо отметить, что каждый год конкурс становится все разнообразнее и набирает популярность, – рассказывают организаторы. – Это отличная площадка, чтобы встретиться с единомышленниками и заявить о своих разработках.

Для проведения конкурса создан городской экспертный Совет. Эксперты оценят не только актуальность и новизну идеи, но и практическую значимость работы, а также возможность реализации конкурсного инновационного проекта. По результатам городской выставки будут определены победители, которые и представят Гродно на областном этапе конкурса.

С 2013 года представители Гродно оказывались в числе победителей как областного, так финального этапов проекта.

Мероприятие пройдет 28 ноября, начало в 12.00. Место проведения – Гродненский филиал Белорусской универсальной товарной биржи (г. Гродно, пр. Космонавтов, 37А).

Программа проведения выставки:

С 11.30 до 12.00 Прибытие и регистрация участников, подготовка выставочных экспозиций. 12.00-12.15 Открытие выставки. 12.15-14.00 Работа экспертных советов, презентация проектов 14.00-14.30 Заседание экспертного Совета, определение победителей. 14.30 – 15.00 Закрытие выставки. Награждение победителей

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