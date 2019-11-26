Как избавиться от икоты: медики назвали лучшие способы

Источник материала: Газета Авангард

Икота может причинить массу неудобств, особенно, если она атакует во время работы или выполнения других важных дел.

Какими простыми способами от нее можно избавиться:





1. Необходимо выполнить те же действия, какие мы выполняем тогда, когда необходимо спровоцировать приступ рвоты.

2. Прекрасным и легким способом забыть об икоте будет употребление чайной ложки лимонного сока в чистом виде. Если фрукта рядом не оказалось, то можно попробовать заменить его чем-нибудь кислым.

3. Постарайтесь за 1 раз выпить не менее 12 глотков чистой питьевой воды. Глотки должны быть спокойными и небольшими.

4. Попросите кого-нибудь из коллег вас пощекотать.

5. Съешьте за 1 раз целую ложку сахара.

6. Задержите дыхание. Этот способ подходит далеко не всем, однако все же заслуживает внимания.

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