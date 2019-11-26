В Солигорске жёстко наказали парня, который убил голубей

Источник материала: Слуцк Город



Солигорчанину, который убил голубей и сбросил с балкона, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 25% заработка в доход государства, сообщают AIF.BY со ссылкой на сайт Верховного суда Беларуси.

Суд Солигорского района признал парня виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339-1 УК.

Помимо исправительных работ молодому человеку придется уплатить 99 рублей 73 копейки процессуальных издержек в доход государства.

Напомним, что в конце августа этого года 20-летний солигорчанин выпил, после чего поймал семь голубей на общем балконе двенадцатого этажа. Птиц он убил и сбросил на пешеходную дорожку.

Позвонившая в милицию жительница этого дома сообщила, что мёртвые пернатые падают с верхнего этажа. Уже на допросе молодой человек рассказал следователям, что совершил противоправные действия, потому что разозлился на пернатых, которые его испачкали.





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