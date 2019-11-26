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В Минске запустили бесплатную проверку авто по VIN-номеру

27.11.2019 10:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более 87 тысяч транспортных средств в Беларуси находятся в залоге. Новый сервис Куфара поможет покупателям убедиться в том, что приобретаемый авто не был заложен в счет финансовых обязательств.  А также подтвердить, что машина не числится в розыске, а заявляемые продавцом характеристики машины соответствуют реальности.

VIN — уникальный идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 символов, в которых зашифрованы год и место выпуска авто, данные о компании-изготовителе, характеристиках машины, — например, типе кузова, двигателе, трансмиссии. Зная VIN, также можно проверить, когда машину ввезли в Беларусь и провели таможенное оформление.

Куфар Авто стал первой белорусской площадкой объявлений, которая внедрила сервис проверки подержанных авто по VIN-номеру. В компании говорят, что их цель — сделать рынок подержанных авто более прозрачным и безопасным.

Когда продавец подает или редактирует объявление на Куфар Авто, он может ввести VIN-номер своего авто (найти его можно в техпаспорте или на корпусе машины). Получив информацию, Куфар запускает проверку по базам данных.  Если проверка успешно пройдена, в объявлении появляется краткий отчет: марка и модель соответствует, в розыске и залоге машина не числится.  Само объявление маркируется значком VIN проверен. 

Если система находит несоответствие между данными в объявлении и данными VIN-номера, авто числится в угоне или залоге, объявление отклоняется. 

«Добавляя данные VIN, продавец показывает, что ему нечего скрывать, — говорит Сергей Свяжин, директор по развитию площадки Куфар Авто. —  Для добросовестных продавцов проверка по VIN несет только плюсы: это простой способ привлечь внимание за счет значка VIN проверен, получить больше просмотров объявления и быстрее найти покупателя.  Покупатель, в свою очередь, получает правдивую информацию о машине с пробегом».

 
 
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Более 87 тысяч транспортных средств в Беларуси находятся в залоге.
 
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