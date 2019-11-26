ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Минске зальют лед для катания и хоккея и сделают лыжные трассы. Вот адреса

27.11.2019 10:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В городе зальют 24 катка, столько же хоккейных коробок, организуют 12 лыжных трасс, а также 20 пунктов проката инвентаря. Адреса со ссылкой на главное управление спорта и туризма Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общая протяженность лыжных трасс составит более 20 километров. Катки, хоккейные коробки, трассы задействуют при проведении спортивных и спортивно-массовых акций.

Заводской район

Ледовые катки: школа № 144 (поселок Сосны, улица Академика Красина, 65), школа № 172 (улица Охотская, 141).

Хоккейные коробки: школа № 186 (улица Бачило, 38).

Лыжные трассы: в парке 900-летия Минска.

Ленинский район

Ледовые катки: школа № 153 (улица Якубова, 62), школа № 24 (улица Прушинских, 48), школа № 130 (улица Янки Лучины, 16).

Хоккейные коробки: межшкольный стадион школы № 17 и № 139 (проспект Рокоссовского, 63/1), межшкольный стадион школы № 36, 118 и 134 (улица Якубова, 34), школа № 54 (улица Солнечная, 4).

Лыжные трассы: Лошицкий усадебно-парковый комплекс, жилой район Лошица, территория между улицей Сырокомли и железной дорогой.

Пункты проката: улицы Якубова, 62, Прушинских, 48, Янки Лучины, 16, проспект Рокосовского, 63/1, улица Якубова, 34, улица Солнечная, 4 (коньки), Лошицкий усадебно-парковый комплекс (лыжи).

Московский район

Ледовые катки: школа № 165 (проспект Газеты «Звязда», 6а), школа № 213 (улица Любимова, 21), школа № 80 (улица Карла Либкнехта, 114).

Хоккейные коробки: Московский ФОЦ (проспект Газеты «Звязда», 61), школа № 9 (улица Яна Чечота, 20), школа № 25 (улица Наполеона Орды, 20), гимназия № 10 (улица Голубева, 29).

Лыжные трассы: фруктовый сад (вдоль улицы Рафиева).

Октябрьский район

Ледовые катки: школа № 30 (улица Жуковского, 11), школа № 89 (улица Пуховичская, 21), школа № 194 (улица Киреева, 17).

Хоккейные коробки: улица Казинца, 51/5.

Лыжные трассы: парк «Курасовщина».

Партизанский район

Ледовые катки: школа № 86 (переулок Козлова, 11), школа № 223 (улица Солтыса, 42).

Хоккейные коробки: бульвар Тракторостроителей.

Первомайский район

Ледовые катки: школа № 84 (улица Пономарева, 11), школа № 197 (улица Городецкая, 14), школа № 73 (улица Калинина, 17), Зеленстрой Первомайского района (улица Кутузова, 18).

Хоккейные коробки: школа № 61 (улица Туровского, 5), школа № 93 (улица Героев 120-й дивизии, 21а), Первомайский ФОЦ (улица Карбышева, 13).

Лыжные трассы: лесной массив микрорайона Зеленый Луг (улица Тикоцкого, 57), Севастопольский парк.

Советский район

Лыжные трассы: Зеленый Луг (вдоль пляжей Цнянского водохранилища), парк Дружбы народов (площадь Бангалор).

Фрунзенский район

Ледовые катки: школа № 2 (улица Семянко, 38), школа № 212 (улица Лобанка, 95).

Хоккейные коробки: школа № 41 (улица Гаруна, 5); школа № 136 (улица Данилы Сердича, 5), школа № 56 (улица Каменногорская, 70), гимназия № 27 (улица Янки Мавра, 10а), гимназия № 31 (улица Мазурова, 6), гимназия № 43 (улица Казимировская, 5), Фрунзенский ФОЦ (улица Бурдейного, 23).

Лыжные трассы: лесопарковая зона «Медвежино».

Центральный район

Ледовые катки: школа № 95 (улица Гая, 34), школа № 35 (улица Азизова, 6), гимназия № 3 (улица Веры Хоружей, 46/3).

Хоккейные коробки: школа № 95 (улица Камайская, 18), Центральный ФОЦ (улица Гая, 15а).

Лыжные трассы: лыжероллерная трасса в «Веснянке» (проспект Победителей, 22).

Пункты проката: лыжероллерная трасса (проспект Победителей, 22).

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе зальют 24 катка, столько же хоккейных коробок, организуют 12 лыжных трасс, а также 20 пунктов проката инвентаря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Штрафы и новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • комбинезоны джинсовые женские такой
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика