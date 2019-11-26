Где в Минске зальют лед для катания и хоккея и сделают лыжные трассы. Вот адреса

Источник материала: Tut.by

В городе зальют 24 катка, столько же хоккейных коробок, организуют 12 лыжных трасс, а также 20 пунктов проката инвентаря. Адреса со ссылкой на главное управление спорта и туризма Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общая протяженность лыжных трасс составит более 20 километров. Катки, хоккейные коробки, трассы задействуют при проведении спортивных и спортивно-массовых акций.

Заводской район

Ледовые катки: школа № 144 (поселок Сосны, улица Академика Красина, 65), школа № 172 (улица Охотская, 141).

Хоккейные коробки: школа № 186 (улица Бачило, 38).

Лыжные трассы: в парке 900-летия Минска.

Ленинский район

Ледовые катки: школа № 153 (улица Якубова, 62), школа № 24 (улица Прушинских, 48), школа № 130 (улица Янки Лучины, 16).

Хоккейные коробки: межшкольный стадион школы № 17 и № 139 (проспект Рокоссовского, 63/1), межшкольный стадион школы № 36, 118 и 134 (улица Якубова, 34), школа № 54 (улица Солнечная, 4).

Лыжные трассы: Лошицкий усадебно-парковый комплекс, жилой район Лошица, территория между улицей Сырокомли и железной дорогой.

Пункты проката: улицы Якубова, 62, Прушинских, 48, Янки Лучины, 16, проспект Рокосовского, 63/1, улица Якубова, 34, улица Солнечная, 4 (коньки), Лошицкий усадебно-парковый комплекс (лыжи).

Московский район

Ледовые катки: школа № 165 (проспект Газеты «Звязда», 6а), школа № 213 (улица Любимова, 21), школа № 80 (улица Карла Либкнехта, 114).

Хоккейные коробки: Московский ФОЦ (проспект Газеты «Звязда», 61), школа № 9 (улица Яна Чечота, 20), школа № 25 (улица Наполеона Орды, 20), гимназия № 10 (улица Голубева, 29).

Лыжные трассы: фруктовый сад (вдоль улицы Рафиева).

Октябрьский район

Ледовые катки: школа № 30 (улица Жуковского, 11), школа № 89 (улица Пуховичская, 21), школа № 194 (улица Киреева, 17).

Хоккейные коробки: улица Казинца, 51/5.

Лыжные трассы: парк «Курасовщина».

Партизанский район

Ледовые катки: школа № 86 (переулок Козлова, 11), школа № 223 (улица Солтыса, 42).

Хоккейные коробки: бульвар Тракторостроителей.

Первомайский район

Ледовые катки: школа № 84 (улица Пономарева, 11), школа № 197 (улица Городецкая, 14), школа № 73 (улица Калинина, 17), Зеленстрой Первомайского района (улица Кутузова, 18).

Хоккейные коробки: школа № 61 (улица Туровского, 5), школа № 93 (улица Героев 120-й дивизии, 21а), Первомайский ФОЦ (улица Карбышева, 13).

Лыжные трассы: лесной массив микрорайона Зеленый Луг (улица Тикоцкого, 57), Севастопольский парк.

Советский район

Лыжные трассы: Зеленый Луг (вдоль пляжей Цнянского водохранилища), парк Дружбы народов (площадь Бангалор).

Фрунзенский район

Ледовые катки: школа № 2 (улица Семянко, 38), школа № 212 (улица Лобанка, 95).

Хоккейные коробки: школа № 41 (улица Гаруна, 5); школа № 136 (улица Данилы Сердича, 5), школа № 56 (улица Каменногорская, 70), гимназия № 27 (улица Янки Мавра, 10а), гимназия № 31 (улица Мазурова, 6), гимназия № 43 (улица Казимировская, 5), Фрунзенский ФОЦ (улица Бурдейного, 23).

Лыжные трассы: лесопарковая зона «Медвежино».

Центральный район

Ледовые катки: школа № 95 (улица Гая, 34), школа № 35 (улица Азизова, 6), гимназия № 3 (улица Веры Хоружей, 46/3).

Хоккейные коробки: школа № 95 (улица Камайская, 18), Центральный ФОЦ (улица Гая, 15а).

Лыжные трассы: лыжероллерная трасса в «Веснянке» (проспект Победителей, 22).

Пункты проката: лыжероллерная трасса (проспект Победителей, 22).

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