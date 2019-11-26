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Где в Минске зальют лед для катания и хоккея и сделают лыжные трассы. Вот адреса
Источник материала: Tut.by
В городе зальют 24 катка, столько же хоккейных коробок, организуют 12 лыжных трасс, а также 20 пунктов проката инвентаря. Адреса со ссылкой на главное управление спорта и туризма Мингорисполкома сообщает агентство
Общая протяженность лыжных трасс составит более 20 километров. Катки, хоккейные коробки, трассы задействуют при проведении спортивных и спортивно-массовых акций.
Заводской район
Ледовые катки: школа № 144 (поселок Сосны, улица Академика Красина, 65), школа № 172 (улица Охотская, 141).
Хоккейные коробки: школа № 186 (улица Бачило, 38).
Лыжные трассы: в парке 900-летия Минска.
Ленинский район
Ледовые катки: школа № 153 (улица Якубова, 62), школа № 24 (улица Прушинских, 48), школа № 130 (улица Янки Лучины, 16).
Хоккейные коробки: межшкольный стадион школы № 17 и № 139 (проспект Рокоссовского, 63/1), межшкольный стадион школы № 36, 118 и 134 (улица Якубова, 34), школа № 54 (улица Солнечная, 4).
Лыжные трассы: Лошицкий усадебно-парковый комплекс, жилой район Лошица, территория между улицей Сырокомли и железной дорогой.
Пункты проката: улицы Якубова, 62, Прушинских, 48, Янки Лучины, 16, проспект Рокосовского, 63/1, улица Якубова, 34, улица Солнечная, 4 (коньки), Лошицкий усадебно-парковый комплекс (лыжи).
Московский район
Ледовые катки: школа № 165 (проспект Газеты «Звязда», 6а), школа № 213 (улица Любимова, 21), школа № 80 (улица Карла Либкнехта, 114).
Хоккейные коробки: Московский ФОЦ (проспект Газеты «Звязда», 61), школа № 9 (улица Яна Чечота, 20), школа № 25 (улица Наполеона Орды, 20), гимназия № 10 (улица Голубева, 29).
Лыжные трассы: фруктовый сад (вдоль улицы Рафиева).
Октябрьский район
Ледовые катки: школа № 30 (улица Жуковского, 11), школа № 89 (улица Пуховичская, 21), школа № 194 (улица Киреева, 17).
Хоккейные коробки: улица Казинца, 51/5.
Лыжные трассы: парк «Курасовщина».
Партизанский район
Ледовые катки: школа № 86 (переулок Козлова, 11), школа № 223 (улица Солтыса, 42).
Хоккейные коробки: бульвар Тракторостроителей.
Первомайский район
Ледовые катки: школа № 84 (улица Пономарева, 11), школа № 197 (улица Городецкая, 14), школа № 73 (улица Калинина, 17), Зеленстрой Первомайского района (улица Кутузова, 18).
Хоккейные коробки: школа № 61 (улица Туровского, 5), школа № 93 (улица Героев 120-й дивизии, 21а), Первомайский ФОЦ (улица Карбышева, 13).
Лыжные трассы: лесной массив микрорайона Зеленый Луг (улица Тикоцкого, 57), Севастопольский парк.
Советский район
Лыжные трассы: Зеленый Луг (вдоль пляжей Цнянского водохранилища), парк Дружбы народов (площадь Бангалор).
Фрунзенский район
Ледовые катки: школа № 2 (улица Семянко, 38), школа № 212 (улица Лобанка, 95).
Хоккейные коробки: школа № 41 (улица Гаруна, 5); школа № 136 (улица Данилы Сердича, 5), школа № 56 (улица Каменногорская, 70), гимназия № 27 (улица Янки Мавра, 10а), гимназия № 31 (улица Мазурова, 6), гимназия № 43 (улица Казимировская, 5), Фрунзенский ФОЦ (улица Бурдейного, 23).
Лыжные трассы: лесопарковая зона «Медвежино».
Центральный район
Ледовые катки: школа № 95 (улица Гая, 34), школа № 35 (улица Азизова, 6), гимназия № 3 (улица Веры Хоружей, 46/3).
Хоккейные коробки: школа № 95 (улица Камайская, 18), Центральный ФОЦ (улица Гая, 15а).
Лыжные трассы: лыжероллерная трасса в «Веснянке» (проспект Победителей, 22).
Пункты проката: лыжероллерная трасса (проспект Победителей, 22).
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В городе зальют 24 катка, столько же хоккейных коробок, организуют 12 лыжных трасс, а также 20 пунктов проката инвентаря.
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