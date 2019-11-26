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Найден мальчик, который сутки отсутствовал дома
27.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 ноября около 19:15 часов в Ганцевичский РОВД обратилась жительница деревни Любашево, которая пояснила, что около 15.10 часов ее сын - Ковалев Артем, 03.11.2008 г.р., приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, однако домой не вернулся и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.
Сегодня, 27 ноября, около 9:30 часов был обнаружен отчимом пропавший Ковалев Артем, 03.11.2008 г.р., который 26 ноября около 15.10 часов приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, однако домой не вернулся,
Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
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