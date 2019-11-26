Найден мальчик, который сутки отсутствовал дома

Источник материала: Виртуальный Брест

26 ноября около 19:15 часов в Ганцевичский РОВД обратилась жительница деревни Любашево, которая пояснила, что около 15.10 часов ее сын - Ковалев Артем, 03.11.2008 г.р., приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, однако домой не вернулся и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.





Сегодня, 27 ноября, около 9:30 часов был обнаружен отчимом пропавший Ковалев Артем, 03.11.2008 г.р., который 26 ноября около 15.10 часов приехал на школьном автобусе в деревню Любашево, однако домой не вернулся,

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.