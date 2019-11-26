Авторы культового ролика «Будзьма беларусамі!» обвинили украинцев в краже идеи

Источник материала: KYKY

Аниматор Юлия Рудицкая, которая несколько лет назад работала над созданием пятиминутного ролика «Будзьма беларусамі!», обвинила украинскую группу «Танок на майдані Конґо» (ТНМК) в краже идеи. Группа выпустила практически аналогичное видео – спустя восемь лет после релиза беларуских авторов. Со слов девушки, ее коллега Сашко Даниленко – украинский мультипликатор, живущий в Америке, который и создавал клип для ТНМК, – был хорошо знаком с беларуским мультиком, однако нигде не сказал, что взял за основу этот проект.

В Facebook Юлия написала, что видео от ТНМК поддержало Министерство информационной политики Украины, в то время как беларусы делали свой ролик, «скорее, наперекор каким-либо министерствам и в непростые для Беларуси 2010 и 2011 годы».

«Разумеется, каждая страна имеет право и нуждается в рассказе своей истории, и вышли уже анимационные истории Латвии, Польши, Литвы, Чехии. Это важно и востребовано в обществе, современно. <…> Украинская история крайне интересная, и насыщенная, и молодым украинцам ее нужно подавать интересно. Но по форме и режиссуры украинцам следовало придумать что-то свое, а не применять столько прямых цитат из беларуского фильма», – заявила Рудицкая.

В обсуждениях в сети и Рудицкая, и другие авторы беларуского проекта сказали , что украинские создатели отвергают всю схожесть роликов, называя такие предположения «глупостью». «Хочу подчеркнуть еще раз: никакого отношения к украинскому видео я не имею, ни консультативно, ни как-то иначе», – заверила Юлия в одном из последних комментариев.

Впрочем, сравните сами: вот работа беларусов:

А вот – работа укринцев: