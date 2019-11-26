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Авторы культового ролика «Будзьма беларусамі!» обвинили украинцев в краже идеи
Источник материала: KYKY>
Аниматор Юлия Рудицкая, которая несколько лет назад работала над созданием пятиминутного ролика «Будзьма беларусамі!»,
В Facebook Юлия написала, что видео от ТНМК поддержало Министерство информационной политики Украины, в то время как беларусы делали свой ролик, «скорее, наперекор каким-либо министерствам и в непростые для Беларуси 2010 и 2011 годы».
«Разумеется, каждая страна имеет право и нуждается в рассказе своей истории, и вышли уже анимационные истории Латвии, Польши, Литвы, Чехии. Это важно и востребовано в обществе, современно. <…> Украинская история крайне интересная, и насыщенная, и молодым украинцам ее нужно подавать интересно. Но по форме и режиссуры украинцам следовало придумать что-то свое, а не применять столько прямых цитат из беларуского фильма», – заявила Рудицкая.
В обсуждениях в сети и Рудицкая, и другие авторы беларуского проекта
Впрочем, сравните сами: вот работа беларусов:
А вот – работа укринцев:
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Аниматор Юлия Рудицкая, которая несколько лет назад работала над созданием пятиминутного ролика «Будзьма беларусамі!», обвинила украинскую группу «Танок на...
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