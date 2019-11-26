Заседание республиканского Совета руководителей учреждений дошкольного образования пройдет в Минской области

Источник материала: Новости Дзержинска

5–6 декабря 2019 года Минская область примет членов Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования.

Заседание по теме «Взаимодействие учреждения дошкольного образования с родителями: актуальные направления, современные формы работы» пройдет на базе учреждений образования Несвижского района.

Представители Министерства образования Республики Беларусь, учреждений высшего образования, региональных институтов развития образования, специалисты главных управлений по образованию облисполкомов и заведующие учреждениями дошкольного образования обсудят эффективность используемых на практике форм работы с родителями.

Программой заседания предусмотрена презентация опыта работы учреждений дошкольного образования Минской области по актуальным направлениям взаимодействия с семьями воспитанников, которая пройдет в форме выставочной экспозиции, интерактивных лекций и мастер-классов.