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Заседание республиканского Совета руководителей учреждений дошкольного образования пройдет в Минской области

27.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

5–6 декабря 2019 года Минская область примет членов Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования.

Заседание по теме «Взаимодействие учреждения дошкольного образования с родителями: актуальные направления, современные формы работы» пройдет на базе учреждений образования Несвижского района.

Представители Министерства образования Республики Беларусь, учреждений высшего образования, региональных институтов развития образования, специалисты главных управлений по образованию облисполкомов и заведующие учреждениями дошкольного образования обсудят эффективность используемых на практике форм работы с родителями.

Программой заседания предусмотрена презентация опыта работы учреждений дошкольного образования Минской области по актуальным направлениям взаимодействия с семьями воспитанников, которая пройдет в форме выставочной экспозиции, интерактивных лекций и мастер-классов.

Подробную информацию о мероприятии можно получить ЗДЕСЬ.

 
 
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5–6 декабря 2019 года Минская область примет членов Республиканского совета руководителей учреждений дошкольного образования.
 
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