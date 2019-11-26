Белорусы создали аналог Uber для аренды спецтехники

Источник материала: Myfin



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Принцип работы GT аналогичен известному сервису Uber: на карте отображается ближайшая свободная спецтехника, которую можно вызвать на объект. При ее заказе пользователь может выбрать ближайшую к его местонахождению машину, указать дату/время проведения работ и срок их исполнения. Сервис автоматически генерирует счета, акты, договоры и высылает необходимую информацию на электронную почту, не только упрощая, но и удешевляя работу.

Пользователями платформы могут выступать не только юридические, но и физические лица. Аналогов GT в стране пока нет, а от российских, немецких и американских разработок сервис отличается возможностью отслеживать с помощью карты местоположение техники в режиме онлайн.