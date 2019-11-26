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Популярная белорусская группа даст «Симфонический концерт» в День влюбленных

27.11.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «J:Морс» сыграет 14 февраля в Prime Hall «Симфонический концерт» в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Программа будет включать лучшие и новые песни в обновленных аранжировках.


Фото: Дмитрий Кульжаков

В этот вечер гитарные риффы соединятся с насыщенным звучанием классических струнных и духовых, чтобы никто не ушел домой равнодушным. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский.

Фронтмен группы Владимир Пугач делится:

— У нас особое отношение к программе с оркестром — она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам. В этот раз будет другой по составу оркестр, поэтому делаем аранжировки специально под него. Так что обещаем обновленное звучание и репертуар.

Когда: 14 февраля, 20.00

Где: Prime Hall

Сколько: танцпол промо — 30 рублей (первые 50 билетов), танцпол далее — 35 рублей, сидячие — от 55 рублей

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Группа «J:Морс» сыграет 14 февраля в Prime Hall «Симфонический концерт» в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Программа будет включать лучшие...
 
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