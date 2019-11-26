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Популярная белорусская группа даст «Симфонический концерт» в День влюбленных
Источник материала: Tut.by
Группа
В этот вечер гитарные риффы соединятся с насыщенным звучанием классических струнных и духовых, чтобы никто не ушел домой равнодушным. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский.
Фронтмен группы Владимир Пугач делится:
— У нас особое отношение к программе с оркестром — она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам. В этот раз будет другой по составу оркестр, поэтому делаем аранжировки специально под него. Так что обещаем обновленное звучание и репертуар.
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