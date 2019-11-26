Нужно ли паниковать из-за головокружения? Отвечает невролог

Источник материала: Tut.by

«Головокружение — одна из самых частых проблем, с которой обращаются к неврологу», — рассказывает врач-невролог высшей квалификационной категории, заведующая неврологическим отделением 10-ой городской клинической больницы Ольга Дрик. Головокружение может быть вызвано различными причинами. Когда стоит волноваться? На «Простой вопрос» отвечает специалист.

Фото: из личного архива

— Когда головокружение возникает в первый раз — это всегда пугает, особенно если оно сопровождается тошнотой и рвотой, но не стоит сразу паниковать.

Головокружение в течение жизни испытывают 85% населения, и крайне, крайне редко оно может быть первым симптомом серьезного заболевания. Часто головокружение может возникать после перенесенной простуды, оно считается периферическим и связано с нарушением вестибулярного аппарата внутреннего уха, при синуситах. Его опасаться не нужно — проходит после лечения вирусной инфекции, может понадобиться консультация ЛОР-врача.

Также головокружение может развиться на фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника. Его тоже не стоит опасаться: если болела шея, а потом начала кружиться голова, то нужно заняться лечением остеохондроза и все должно наладиться. Поможет в такой ситуации невролог.

У пожилых людей головокружение (а точнее, чувство пошатывания, неустойчивости) возникает из-за возрастных изменений: это связано с развитием атеросклероза сосудов шеи и остеохондроза шейного отдела позвоночника. Значительную роль играет повышение артериального давления, другие проблемы с сердцем. Пациентам следует обратиться к терапевту и пройти обследование.

Когда же стоит волноваться? При центральном характере головокружения, которое может быть одним из симптомов инсульта. В таких случаях всегда возникают и другие проявления поражения нервной системы: может появляться двоение, нарушение координации конечностей, изменение речи и глотания, зрения. Если головокружение сопровождается дополнительными симптомами — нужно бить тревогу и в экстренном порядке вызывать скорую, особенно если симптомы появились на фоне проблем с сердцем или повышенного давления. Специалист оценит ваше состояние, окажет экстренную помощь и при необходимости доставит в стационар.



Фото: unsplash.com

Также возможны психогенные головокружения, которые возникают на фоне эмоциональных переживаний, острого стресса. Такие диагнозы ставятся, когда исключены все варианты других заболеваний. Поможет разобраться тут психотерапевт.

В любом случае, если возник эпизод головокружения — лучше обратиться к терапевту, который в зависимости от симптомов направит на дополнительные обследования к нужному специалисту.

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