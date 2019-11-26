Снимал на трассе штаны, а любовь нашел в Tinder. Где сейчас главный биатлонный балагур Свендсен

Источник материала: Tut.by

Эмиля Хегле Свендсена называли принцем норвежского биатлона. Он ворвался в мировую элиту в 2008 году, дважды обогнав на чемпионате мира самого Бьорндалена. За карьеру Эмиль выиграл четыре олимпийских золота и 12 медалей ЧМ высшей пробы. На протяжении многих лет именно СуперСвендсен оставался основным раздражителем Мартена Фуркада и ответственным за приколы вне соревнований. В 2018 году легендарный норвежец завершил карьеру. Чем он занимается сейчас и почему биатлонной тусовке не хватает главного балагура — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.