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Снимал на трассе штаны, а любовь нашел в Tinder. Где сейчас главный биатлонный балагур Свендсен

27.11.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эмиля Хегле Свендсена называли принцем норвежского биатлона. Он ворвался в мировую элиту в 2008 году, дважды обогнав на чемпионате мира самого Бьорндалена. За карьеру Эмиль выиграл четыре олимпийских золота и 12 медалей ЧМ высшей пробы. На протяжении многих лет именно СуперСвендсен оставался основным раздражителем Мартена Фуркада и ответственным за приколы вне соревнований. В 2018 году легендарный норвежец завершил карьеру. Чем он занимается сейчас и почему биатлонной тусовке не хватает главного балагура — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чем он занимается сейчас и почему биатлонной тусовке не хватает главного балагура - в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.
 
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