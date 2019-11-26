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В Беларуси рассмотрят проект закона о бюджете. Известно о росте пенсий и зарплат

27.11.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год во втором чтении будет рассмотрен сегодня, 27 ноября, в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего депутатам шестого созыва на последней для них сессии предстоит рассмотреть 13 вопросов.

В Беларуси рассмотрят проект закона о бюджете. Известно о росте пенсий и зарплат

Напомним, что в первом чтении бюджет приняли около недели назад. После того, как Палата представителей во втором чтении примет главный финансовый документ, он поступит для одобрения в Совет Республики и будет рассмотрен 3 декабря.

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Как известно, в 2020 году предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение и образование, а также повышение зарплат бюджетникам и пенсий.

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Новости Беларуси. Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год во втором чтении будет рассмотрен сегодня, 27 ноября, в Овальном зале, сообщили в программе...
 
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