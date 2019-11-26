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В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

27.11.2019 10:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Доминиканы. На востоке Доминиканы перевернулся автобус с российскими туристами: 27 человек находятся в больнице, среди них трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

Все они направлялись в аэропорт. По предварительной информации, авария произошла из-за маневра грузовика, который ехал впереди. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, в результате чего он и опрокинулся.

Жизнь 20 пострадавших находится вне опасности, состояние семерых туристов уточняется: по некоторым данным, они получили тяжелые травмы.

В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

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Новости Доминиканы. На востоке Доминиканы перевернулся автобус с российскими туристами: 27 человек находятся в больнице, среди них трое детей, сообщили в программе...
 
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