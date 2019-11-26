ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси в Кыргызстане примет участие в саммите ОДКБ. Какие ещё мероприятия запланированы

27.11.2019 10:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она намечена на 28 ноября.

Предполагается, что повестку дня участники сначала обсудят в узком составе, затем стороны соберутся на пленарное заседание с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Кыргызстан 27-28 ноября

Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. В Бишкеке глава государства также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Президент Беларуси в Кыргызстане примет участие в саммите ОДКБ. Какие ещё мероприятия запланированы

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 ноября Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске запустили бесплатную проверку авто по VIN-номеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенняя коллекция обуви вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика