ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штрафы и новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря

27.11.2019 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Повышенные тарифы на мобильную связь, цены на сигареты, новые международные поезда и традиционные уже штрафы – чего еще ждать жителям Беларуси в последний месяц уходящего года?

Штрафы и новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря
Myfin.by подготовил традиционный обзор.

А1 повысит стоимость тарифных планов

A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Как сообщили в компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. 

Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».

Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.

Сигареты подорожают

С 1 декабря дорожают некоторые марки сигарет. Повышение цен в среднем составит от 1 до 10 копеек.

Так, в частности, из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды сигарет Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue. А у  «Табак-инвест» цены на отдельные марки повышаются на 1-4 копейки.

БЖД запускает ежедневные поезда в Польшу

Белорусская железная дорога запускает с 15 декабря в сообщении Варшава–Брест новый ежедневный поезд № 126/125, который согласован с поездом № 726/725 Брест–Минск.

Уехать в столицу Польши из Минска можно будет меньше, чем за 45 рублей. А из Бреста – всего за 31,6 рубля.

С 1 декабря за летние шины на авто - штраф

В Беларуси установлены сроки обязательной смены шин. С наступлением зимнего сезона, который продолжится с 1 декабря по 1 марта, автомобили надо «переобуть» в зимние шины.

За участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрено наказание для водителей. Это может быть предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 базовая сегодня - 25,5 рубля).

При этом, с учетом погоды и дорожных условий, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины.

В Госавтоинспекции сообщили, что с 27 ноября по 4 декабря пройдет акция «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин». Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования шин соответственно сезону.

31 декабря и 2 января могут сделать выходными?

Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря 2019 года и 2 января 2020-го в Беларуси выходными днями.

Как сообщалось ранее, белорусы в петиции попросили Минтруда и Совмин отменить переносы рабочих дней, которые выпадают на новогодние праздники и сделать официальными выходными три дня: 31 декабря, 1 января и 2 января.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышенные тарифы на мобильную связь, цены на сигареты, новые международные поезда и традиционные уже штрафы – чего еще ждать жителям Беларуси в последний месяц...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевском районе перевернулся грузовой Mercedes с пассажирами - его занесло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика