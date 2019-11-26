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Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Беларуси со стабильным прогнозом

27.11.2019 10:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги РБ по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «В». Прогноз по ним стабильный. Сохранен и рейтинг еврооблигаций Беларуси — также на уровне «В».

Как сообщили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, рейтинги Беларуси отражают баланс между сохраняющейся макроэкономической стабильностью в стране и относительно высокими доходами населения, с одной стороны, и низкими валютными резервами, слабыми перспективами экономического роста вместе с высокой внешней задолженностью, с другой стороны.

По оценке экспертов агентства, рост ВВП Беларуси в ближайшие годы окажется ниже, чем прогнозирует правительство РБ. В частности, в текущем году они ожидают рост всего на 1,3%, а в 2020–2021 годах — на уровне 1,5%. 

Это намного ниже целевого показателя, установленного для правительства РБ на текущий год (4%), а также прогноза базового (консервативного) сценария на 2020 год, согласно которому ВВП Беларуси должен увеличиться на 1,9%.

Хуже ожидаемого белорусским руководством, как полагают в агентстве Fitch Ratings, будут обстоять дела и с инфляцией. В текущем году в Fitch прогнозируют рост потребительских цен в Беларуси в среднем на 5,7%, а в 2020–2021 годах — на 5,3%. В то же время, в Нацбанке рассчитывают сократить инфляцию до 5%.

В агентстве также считают, что, несмотря на прогресс в направлении диверсификации внешней торговли, Беларусь сохраняет высокую экономическую зависимость от России и поэтому уязвима для изменений в российской политике. Однако эксперты Fitch полагают, что тесные экономические связи двух стран сохранятся, несмотря на периодические споры между их руководством.

В агентстве Fitch Ratings отметили также увеличение золотовалютных резервов РБ, но сообщили, что их величина к концу года сократится до 8,7 млрд. долларов с нынешних 9,3 млрд. долларов. Об этом ранее сообщал белорусский Нацбанк. Кроме того, в агентстве подчеркнули, что внешняя ликвидность Беларуси остается одной из самых слабых среди стран, которые имеют рейтинги категории «В».
 
 
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Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги РБ по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «В». Прогноз по ним...
 
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