Предновогодняя девальвация началась. Все побежали в банки









Впереди очередной взлет стоимости иностранной валюты, а люди и компании устремились в банки, чтобы покупать и покупать доллары и евро! Что творится на рынках?





Налоговый период перестал оказывать поддержку российскому рублю. Впереди пик внешних выплат. А доллар на мировых рынках начал укрепляться. Сегодня все играет против российской валюты. Единственный вопрос только в том, насколько она подешевеет? В том, что доллар и евро ушли в неостановимый рост никто уже не сомневается.





По итогам торгов на Московской бирже 26 ноября установились следующие курсы на сегодня:





курс доллара вырос на 26,02 копейки, до 64,0239 российского рубля

курс евро увеличился на 20,37 копейки, до 70,5159 российского рубля





Вся эта ситуация с российским рублем рикошетом бьет по его белорусскому собрату, и тот которые торги подряд показывает всё новые и новые рекорды, падая по отношению ко всем основным валютам.





Напомним, в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 ноября курсы валют уже в четвертый раз подряд дружно прыгнули вверх.





Курс доллара увеличился на 0,0137 копейки (+0,66%), до 2,0740 белорусского рубля.





Курс евро подрос на 0,0144 (+0,63%), до 2,2835 белорусского рубля.





Российский рубль стал дороже на 0,0072 (+0,22%). В итоге, за российскую валюту дают 3,2386 белорусского рубля, за сотню.