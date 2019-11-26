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Предновогодняя девальвация началась. Все побежали в банки

27.11.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар и евро уходят к своим годовым максимумам. Рубль больше не держит удар.



Впереди очередной взлет стоимости иностранной валюты, а люди и компании устремились в банки, чтобы покупать и покупать доллары и евро! Что творится на рынках?

Налоговый период перестал оказывать поддержку российскому рублю. Впереди пик внешних выплат. А доллар на мировых рынках начал укрепляться. Сегодня все играет против российской валюты. Единственный вопрос только в том, насколько она подешевеет? В том, что доллар и евро ушли в неостановимый рост никто уже не сомневается.

По итогам торгов на Московской бирже 26 ноября установились следующие курсы на сегодня:

курс доллара вырос на 26,02 копейки, до 64,0239 российского рубля
курс евро увеличился на 20,37 копейки, до 70,5159 российского рубля

Вся эта ситуация с российским рублем рикошетом бьет по его белорусскому собрату, и тот которые торги подряд показывает всё новые и новые рекорды, падая по отношению ко всем основным валютам.

Напомним, в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 ноября курсы валют уже в четвертый раз подряд дружно прыгнули вверх.

Курс доллара увеличился на 0,0137 копейки (+0,66%), до 2,0740 белорусского рубля.

Курс евро подрос на 0,0144 (+0,63%), до 2,2835 белорусского рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,0072 (+0,22%). В итоге, за российскую валюту дают 3,2386 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро уходят к своим годовым максимумам. Рубль больше не держит удар.
 
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