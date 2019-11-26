Источник материала: Tut.by

Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, в районе остановки «Кинотеатр «Ракета» водитель вышел из микроавтобуса и упал прямо на дорогу. Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.

(Будет дополнено.)