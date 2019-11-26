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На Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Он умер
Источник материала: Tut.by
Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, в районе остановки «Кинотеатр «Ракета» водитель вышел из микроавтобуса и упал прямо на дорогу. Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.
(Будет дополнено.)
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Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.
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