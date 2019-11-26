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На Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Он умер

27.11.2019 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 27 ноября на Партизанском проспекте водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он умер. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, в районе остановки «Кинотеатр «Ракета» водитель вышел из микроавтобуса и упал прямо на дорогу. Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.

(Будет дополнено.)

 
 
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Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно.
 
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