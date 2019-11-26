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1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД

27.11.2019 11:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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«Решающая роль сообществ»

Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД. Этот день служит напоминанием о необходимости объединить усилия, как государств, так и общества для действий по снижению разрушительных последствий эпидемии ВИЧ-инфекции. Сегодня Всемирный день профилактики СПИДа сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается критически важным.

Каждый год Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. В 2019 году тема Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции – «Решающая роль сообществ».

1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД

Это социальная проблема

Масштабы распространения ВИЧ-инфекции приобрели глобальный характер и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран мира. Именно поэтому, профилактика ВИЧ-инфекции – это не только медицинская проблема, но и социальная. Государственные, общественные и международные организации объединили свои усилия для проведения кампании, посвященной вопросам, связанным с ВИЧ. Во всех регионах мира проводятся мероприятия, которые обращают общее внимание на текущую ситуацию и перспективные направления в области профилактики ВИЧ-инфекции. Общественные организации, занимающиеся вопросами противодействия ВИЧ-инфекции, мобилизуют усилия по поддержке сообществ, в которых они работают, и предоставляют возможность людям, живущим с ВИЧ, высказаться по актуальным и значимым темам.

Борьба с ВИЧ/СПИДом стала одной из целей тысячелетия, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой в 2000 году. Государства – члены ООН обязались к 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению масштабов эпидемии. В результате принятых мер мировому сообществу получилось остановить и обратить вспять распространение ВИЧ. Человечество заставило эпидемию пойти на спад. Число новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей вследствие СПИДа существенно сократилось по сравнению с пиком эпидемии.

Инфекцию остановить можно!

Борьба с ВИЧ/СПИДом стала одной из целей тысячелетия, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой в 2000 году. Государства – члены ООН обязались к 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению масштабов эпидемии. В результате принятых мер мировому сообществу получилось остановить и обратить вспять распространение ВИЧ. Человечество заставило эпидемию пойти на спад. Число новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей вследствие СПИДа существенно сократилось по сравнению с пиком эпидемии.

Следующим шагом в противостоянии СПИДу должна стать полная ликвидация эпидемии к 2030 году, что является неотъемлемой частью Целей устойчивого развития (ЦУР), которые в 2015 году были единогласно приняты государствами – членами Организации Объединенных Наций.

В целях реализации мер по профилактике ВИЧ/СПИД, в ЮНЭЙДС разработали оперативный подход для достижения ряда целевых показателей к 2020 году. В частности, 90% всех ВИЧ-инфицированных, должны быть информированы о своем ВИЧ-статусе, 90% выявленных носителей ВИЧ-инфекции должны получить доступ к лечению, а применение антиретровирусной терапии, должно вести к подавлению вирусной нагрузки у 90% пациентов. Они также включают в себя сокращения числа новых случаев ВИЧ-инфекции на 75% и ликвидацию дискриминации.

Случаи ВИЧ-инфекции могут и не исчезнуть в обозримом будущем, но эпидемию ВИЧ-инфекции как угрозу глобальному здоровью можно остановить.

ВИЧ-инфекция в цифрах

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 37,9 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 32 миллионов человек.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь остается напряженной, за период эпидемиологического наблюдения зарегистрировано более 28 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Отмечается расширение возрастной структуры инфицированных ВИЧ, смещение эпидемии в более старшие возрастные группы. Увеличивается число лиц, инфицированных половым путем (64,9%).

Брестская область по уровню распространения ВИЧ-инфекции находится на 5-м месте из 7-ми административных территорий после Гомельской, Минской областей, г. Минска,  Могилевской области. На 1 ноября 2019 г. в области зарегистрировано 2191 случай ВИЧ-инфекции; число людей, живущих с ВИЧ – 1623 или 119,2 случая на 100 тысяч населения, что ниже республиканского показателя заболеваемости в 1,9 раза (по Республике Беларусь –21 811 лиц, живущих с ВИЧ, или 230,5 случаев на 100 тысяч населения).

На территории области за весь период наблюдения основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты – 61,1%, парентеральный (при инъекционном введении наркотиков) – 37,3%. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей – 1,1%.

В 2019-м заражение ВИЧ часто было связано с пребыванием за пределами Республики Беларусь. Из 139 вновь выявленных случаев в Брестской области у 30 (21,6%) инфицирование ВИЧ связано с пребыванием на территории сопредельных государств, преимущественно Российская Федерация (в основном, трудовые мигранты).

Характерно вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска.

Особенностью последних 10 лет наблюдения является тенденция «смещения возраста» по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет: за 10 мес. текущего года в этой группе выявлено 112 человек – 80,6% от всех вновь выявленных случаев.

В Каменецком районе на статистическом учёте  зарегистрировано 20  случаев  ВИЧ инфицированных: из них 13  мужчин и 7 женщин.  В 2019 году выявлен  1 новый случай  ВИЧ-инфицированный (в 2018 году – 2). 

В 63,7% случаев наблюдается половой путь передачи,  в 36,3% случаев парентеральный.

Лечение ВИЧ-инфекции

Лечение ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) – это мощный фактор двойного действия, который одновременно спасает жизнь и предотвращает новые случаи инфицирования. Раннее выявление и  своевременное назначение лечения является действенной мерой в борьбе с заболеванием. Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии. По состоянию на 1 ноября 2019 в области лечение получают 1300 чел (80,1%) из 1623 чел., знающих свой ВИЧ-положительный статус. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ.

В Каменецком районе, как и в целом по области, реализуется план мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа – 1 декабря 2019 года. Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, еще раз позволят обратить внимание на серьезность данной проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к формированию безопасной модели поведения, пропаганде добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ.  Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении района, располагающим процедурным кабинетом.

Появляется много новых способов расширения доступа к тестированию и самотестированию на ВИЧ. В настоящее время в аптечной сети Брестского РУП «Фармация» во всех районных центрах и г. Бресте в продаже имеются наборы «Мульти-тест» для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне.

Ежегодно в преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД проводятся информационно-просветительские мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, организуемые учреждениями здравоохранения совместно с общественными организациями, учреждениями культуры, образования и СМИ.

Основой первичной профилактики должно стать осознание каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и здоровье. Каждый должен знать о путях передачи ВИЧ-инфекции и личных мерах профилактики, а также формировать толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ.

Узнай больше о ВИЧ/СПИД – это даст уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья своих близких.

1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД

Тереза КУЛИК, помощник врача-эпидемиолога Каменецкого районного ЦГиЭ.

 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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«Решающая роль сообществ» Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года, отмечается Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД. Сообщение 1 декабря – Всемирный день профилактики...
 
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