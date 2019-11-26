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Будет свой комбикорм!

27.11.2019 07:44 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Проект по строительству нового комбикормового цеха в ОАО «АгроНива» ждал своего часа давно. Сейчас он в работе, но основательную подготовку к появлению нового здания в Долбизно сельхозорганизация начала еще весной.

Как рассказал директор ОАО «АгроНива» Виктор Бобр, готовое оборудование уже стоит на Борисовском заводе «Металлист». В следующем году после соблюдения всех процедур планируют приступить к его строительству.

Скормить зерно легко, но делать это нужно максимально эффективно. Для производства полноценных кормов у нас имеется достаточно зернового сырья, останется приобрести микро- и макродобавки, белковое сырье, – рассуждает Виктор Александрович.

В «АгроНиве» – 7,4 тысячи голов крупного рогатого скота. С прошлого года поголовье увеличилось почти на 400 голов. Учитывая то, что месячный расход концентратов более 600 тонн, экономически привлекательнее запустить собственную линию изготовления концентрированных кормов.

Предполагаемая мощность цеха – 5 тонн в час. Интересно, что линия производства будет автоматизирована настолько, что ее обслуживанием будет заниматься один человек.

В отдаче и целесообразности строительства цеха лишний раз сомневаться не нужно, учитывая то, что собственное производство не только сократит затраты, но и даст возможность полностью контролировать качество выпускаемых кормов. Согласно проекту, новое здание будет располагаться рядом с зерносушилкой, там же должно появиться и зернохранилище на 5 тыс. тонн.

А пока проект ложится на бумагу, ОАО «АгроНива» по-прежнему арендует передвижную мельницу…

Наталия КОВПАНЬКО.

 

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Проект по строительству нового комбикормового цеха в ОАО «АгроНива» ждал своего часа давно. Сейчас он Сообщение Будет свой комбикорм! появились сначала на...
 
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