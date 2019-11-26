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Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут с 2 по 13 декабря
27.11.2019 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
Мистерством культуры Республики Беларусь совместно с государственным учреждением «Центр культуры «Витебск» – Дирекцией Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», облисполкомами, Минским горисполкомом ведется активная работа по проведению отборочных туров к XXIX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск» и ХVIII Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск».
о 2 декабря 2019 года начнется первый этап национального отбора к международным конкурсам. Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет г. Минск. Продолжат эстафету региональных туров гг. Гомель (05.12.2019), Могилев, Витебск (06.12.2019), г. Гродно (10.12.2019) и Минская область (12.12.2019). Завершится первый этап отборочных туров 13.12.2019 в Брестской области.
Фото для иллюстрации.
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Министерством культуры Республики Беларусь совместно с государственным учреждением «Центр культуры «Витебск» – Дирекцией Международного фестиваля искусств...
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