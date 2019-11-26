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Левандовски установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он забил четыре гола за 15 минут

27.11.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив четыре гола за 15 минут.

Партнер проект

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив четыре гола за 15 минут.

В игре с «Црвеной Звездой» поляк отличился четырежды с 53-й по 67-ю минуты. Это самый быстрый покер в истории турнира.


Reuters

Игра в Белграде завершилась со счетом 6:0 в пользу команды из Мюнхена.

Отметим, что в этом сезоне 31-летний Левандовский забил уже 27 голов за «Баварию» и 10 — за сборную Польши.

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив четыре гола за 15 минут.
 
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