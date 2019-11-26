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Румас обратил внимание на проблемы с экспортом белорусского цемента и стекла
27.11.2019 11:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки находится на контроле правительства, однако остается ряд проблемных вопросов.
«Вопросы выполнения организациями условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности находятся на контроле и ежемесячно рассматриваются в правительстве», - отметил Сергей Румас на заседании Президиума Совета министров.
Вместе с тем есть Румас обратил внимание на ряд проблемных вопросов: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов, сообщается на сайте правительства.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки находится на...
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