Источник материала: Myfin

Минске прошёл Всемирный день женского предпринимательства" />

В Минске прошёл Всемирный день женского предпринимательства

Саммит начался с приветственных слов Юлии Мальковой, Амбассадора Всемирного дня женского предпринимательства в Беларуси и основательницы ProWomen By; Кристины Юханнессон, Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Беларуси; Моники Сендор, Советника по экономическим вопросам Посольства США в РБ, и Натальи Шевцовой, Заместителя Председателя Правления ОАО “Белагропромбанк”.

Мы собрали для тебя 10 цитат спикеров из Беларуси, Германии и США.