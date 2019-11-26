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В Минске прошёл Всемирный день женского предпринимательства

27.11.2019 10:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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В Минске прошёл Всемирный день женского предпринимательства

Саммит начался с приветственных слов Юлии Мальковой, Амбассадора Всемирного дня женского предпринимательства в Беларуси и основательницы ProWomen By; Кристины Юханнессон, Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Беларуси; Моники Сендор, Советника по экономическим вопросам Посольства США в РБ, и Натальи Шевцовой, Заместителя Председателя Правления ОАО “Белагропромбанк”.

Мы собрали для тебя 10 цитат спикеров из Беларуси, Германии и США.

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября в Минске в четвертый раз прошел Всемирный день женского предпринимательства . На мероприятии собралось более 120 женщин-предпринимательниц. Темой этого...
 
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