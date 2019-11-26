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Банк ВТБ (Беларусь) представил новый сервис для малого бизнеса Офис в банке
Источник материала: Myfin
Услуга предоставляется клиентам, которые имеют текущие (расчетные) и иные счета в банке и подключены к системе «Интернет-Банк». Воспользоваться сервисом можно без взимания дополнительной платы независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента.
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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться новым сервисом Офис в банке : специально оборудованным...
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