Источник материала: Myfin



Банк ВТБ (Беларусь) представил новый сервис для малого бизнеса – «Офис в банке»

Услуга предоставляется клиентам, которые имеют текущие (расчетные) и иные счета в банке и подключены к системе «Интернет-Банк». Воспользоваться сервисом можно без взимания дополнительной платы независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента.