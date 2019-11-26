Источник материала: СТВ

Новости США. В США неизвестный открыл стрельбу на парковке школы: ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавших доставили в больницу, ученики и учителя школы не пострадали.

Инцидент произошел в штате Вашингтон после окончания занятий. Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, однако в ходе преследования полиции он остановился и покончил с собой.



