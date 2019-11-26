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В порту Бразилии обнаружили 1,5 тонны кокаина в грузовых контейнерах

27.11.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В порту Сантус в Бразилии изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 1,5 тонн кокаина обнаружили в грузовых контейнерах, которые должны были отправлять в Марокко. Брикеты с белым порошком находились среди мешков с сахаром. Опасную находку передали федеральной полиции.

Отметим, за 10 месяцев 2019 года таможня Бразилии перехватила уже 47 тонны кокаина.

В порту Бразилии обнаружили 1,5 тонны кокаина в грузовых контейнерах

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Новости Бразилии. В порту Сантус в Бразилии изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 1,5 тонн кокаина обнаружили в...
 
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