В порту Бразилии обнаружили 1,5 тонны кокаина в грузовых контейнерах

Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В порту Сантус в Бразилии изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 1,5 тонн кокаина обнаружили в грузовых контейнерах, которые должны были отправлять в Марокко. Брикеты с белым порошком находились среди мешков с сахаром. Опасную находку передали федеральной полиции.

Отметим, за 10 месяцев 2019 года таможня Бразилии перехватила уже 47 тонны кокаина.



