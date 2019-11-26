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Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»

27.11.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»

5 января экипажи, в том числе и белорусская команда, стартуют из Джедды и финишируют 17 января в Аль-Кидди. Гонка впервые в ее истории пройдет в Саудовской Аравии, а команда МАЗ попробует покорить «Дакар» на новом автомобиле. Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали и вот теперь готовы проверить в боевых условиях.

27 ноября техника из Минска отправится к месту старта гонки. За ходом событий вместе с вами мы будем следить в новостях на нашем канале – СТВ стал информационным спонсором кампании.

Напомним, протяженность маршрута – более 9 тысяч километров, гонка разделена на 12 этапов.

Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»

Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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