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Названы лучшие сериалы десятилетия - "Игра престолов" даже не в тройке
Источник материала: Партизан
Портал MetaCritic назвал лучшие сериалы десятилетия
Как гласит народная примета: пришёл ноябрь — жди декабрь. А вместе с ним и рейтинги «лучшее что-то этого года». Но тут такое дело, что год на исходе девятый, а в сознании человечества, живущего в десятеричной системе исчисления (а не в нормальной семнадцатиричной, как у рептилоидов) переход от девяти к нулю означает окончание одного периода и начало другого — светлого и радостного.
Поэтому профильные издания уже запестрили списками, но больше всего интересны рейтинговые агрегаторы, вроде MetaCritic.
Используя хитрые и сложные подсчёты, они агрегируют рейтинги с других ресурсов, пытаясь превратить популярность в объективную оценку. И вот какие телесериалы, согласно алгоритму MetaCritic, были оценены зрителями выше всего с 2010 по 2019 год.
1. Дрянь / Fleabag (Prime Video)
2. Во все тяжкие / Breaking Bad (AMC)
3. Американцы / The Americans (FX)
4. Атланта / Atlanta (FX)
5. Оставленные / The Leftovers (HBO)
6. Безумцы / Mad Men (AMC)
7. В лучшем мире / The Good Place (NBC)
8. Игра престолов / Game of Thrones (HBO)
9. Вице-президент / Veep (HBO)
10. Конь БоДжек / BoJack Horseman (Netflix)
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Портал MetaCritic назвал лучшие сериалы десятилетия
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