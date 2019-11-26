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В Смолевичском районе столкнулись два грузовика: потребовалась помощь спасателей

27.11.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при столкновении двух грузовиков в Смолевичском районе, сообщили в МЧС.


Сообщение об аварии на 2-м километре трассы Р53 Слобода — Новосады возле деревни Домашаны поступило спасателям 26 ноября, в 15.26. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись два грузовика — Mercedes-Benz и МАЗ.

В результате столкновения водитель Mercedes оказался заблокирован в кабине. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель МАЗа не пострадал.

 
 
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Сообщение об аварии на 2-м километре трассы Р53 Слобода - Новосады возле деревни Домашаны поступило спасателям 26 ноября, в 15.26.
 
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