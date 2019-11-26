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Посмотрите, как АК-103 «сожгли» непрерывной стрельбой

27.11.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн «Калашников» провел испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Ролик опубликован на сайте «Калашников Медиа», пишет Lenta.ru.

Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов. После 660 выстрелов ствол АК-103 загорелся и пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, а ствол изогнулся. Несмотря на это, ударно-спусковой механизм, затворная группа и другие элементы оружия не пострадали и автомат продолжил работать до конца испытания. При этом даже в конце испытания он пробивал 150-миллиметровые бруски сухой березы.

Ранее Губич провел испытания АК-12, у которого после 680 выстрелов разорвало ствол. «Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза», — заявили в компании по итогам теста.

 
 
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Концерн «Калашников» продолжает экстремальные испытания своего оружия.
 
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