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Посмотрите, как АК-103 «сожгли» непрерывной стрельбой
Источник материала: Tut.by
Концерн «Калашников» провел испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Ролик опубликован на сайте «Калашников Медиа»,
Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов. После 660 выстрелов ствол АК-103 загорелся и пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, а ствол изогнулся. Несмотря на это, ударно-спусковой механизм, затворная группа и другие элементы оружия не пострадали и автомат продолжил работать до конца испытания. При этом даже в конце испытания он пробивал 150-миллиметровые бруски сухой березы.
Ранее Губич
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Концерн «Калашников» продолжает экстремальные испытания своего оружия.
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