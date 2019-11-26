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Динозавры беларуского учёного попали в National Geographic
Источник материала: KYKY>
В прошлом году было открыто 38 новых видов исчезнувших динозавров – как гигантов, так и совсем крошечных полуптиц. Их изображения, созданные беларуским ученым Дмитрием Токальчиком, разместили в октябрьском номере российской версии журнала National Geographic. Об этом
Дмитрий Токальчик – научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН. Он исследует работу памяти и параллельно рисует динозавров. Дмитрий интересуется палеонтологией – и выполнил уже сотню портретов динозавров в технике пуантилизма (или дотворка).
Техника такая: сперва Токальчик изучает реконструкции скелетов животных, отсматривает работы профессиональных художников – и начинает делать свои портреты карандашом или тушью, что позволяет выполнять рисунки максимально достоверно.
«Динозавры – воплощение величия нашего мира. Эти создания (в том числе и крупнейшие сухопутные существа) населяли планету на протяжении 160 миллионов лет, сменяя друг друга. Сегодня известно более тысячи родов динозавров и ежегодно описываются десятки новых разновидностей. Практически каждую неделю появляется новая информация», – говорит ученый.
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В прошлом году было открыто 38 новых видов исчезнувших динозавров – как гигантов, так и совсем крошечных полуптиц. Их изображения, созданные беларуским ученым...
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