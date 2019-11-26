Динозавры беларуского учёного попали в National Geographic

Источник материала: KYKY

В прошлом году было открыто 38 новых видов исчезнувших динозавров – как гигантов, так и совсем крошечных полуптиц. Их изображения, созданные беларуским ученым Дмитрием Токальчиком, разместили в октябрьском номере российской версии журнала National Geographic. Об этом сообщает «Минск-Новости».

Дмитрий Токальчик – научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН. Он исследует работу памяти и параллельно рисует динозавров. Дмитрий интересуется палеонтологией – и выполнил уже сотню портретов динозавров в технике пуантилизма (или дотворка).

Техника такая: сперва Токальчик изучает реконструкции скелетов животных, отсматривает работы профессиональных художников – и начинает делать свои портреты карандашом или тушью, что позволяет выполнять рисунки максимально достоверно.

«Динозавры – воплощение величия нашего мира. Эти создания (в том числе и крупнейшие сухопутные существа) населяли планету на протяжении 160 миллионов лет, сменяя друг друга. Сегодня известно более тысячи родов динозавров и ежегодно описываются десятки новых разновидностей. Практически каждую неделю появляется новая информация», – говорит ученый.