Экс-тренер «Динамо» назвал беларусов «паскудной нацией»

Источник материала: KYKY

Алексей Шпилевский, в прошлом – тренер брестского клуба «Динамо», а теперь – беларуский тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат», заявил, что беларусы – «паскудная нация». Об этом рассказал футболист Сергей Политевич в ходе интервью, которое опубликовали на YouTube-канале «Футболка».

«Если мы берем лично меня, мое отношение к Алексею Николаевичу Шпилевскому, то, конечно, оно не очень приятное. В этом плане мне было очень тяжело, потому что у меня свои жизненные принципы, у меня свое отношение к своей стране [Беларуси], я – патриот страны. Красиво это или нет, но я должен сказать: мне было очень тяжело, когда на первом собрании, в начале года, он [Алексей Шпилевский] о нашей стране выразился не очень хорошо. Это мягко сказано. Мы сидели всей командой, и при всей аудитории он назвал нашу страну паскудной нацией. Это я цитирую» – рассказал Политевич.

Шпилевский пришел тренером в брестский «Динамо» в 2018 году. Он конфликтовал со спортсменами, а после клуб отказался с ним сотрудничать – тренер не оправдал ожиданий, готовя команду. Без Шпилевского «Динамо» стал чемпионом Беларуси.

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