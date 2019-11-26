Aston Martin посвятил спецверсию «двухдверки» DBS Superleggera первому полету «Конкорда»

Источник материала: Tut.by

Без малого полвека назад, весной 1969 года, состоялся первый полет сверхзвукового пассажирского лайнера Concorde, который кроме Air France использовался также компанией British Airways. Знаменательное событие послужило поводом для создания особой версии купе Aston Martin DBS Superleggera .





Над спецверсией машины работали специалисты отделения Q, которое с 2013 года занимается подготовкой особых серий и персонализацией моделей Aston Martin. Новая версия DBS Superleggera называется Concorde и от стандартного спорткара отличается в первую очередь декором. Это, в частности, кузов в фирменной ливрее британского авиаперевозчика, черная карбоновая крыша с силуэтом «Конкорда», оригинальные пороги, памятные таблички и шильдики.









Интерьер DBS Superleggera Concorde получил отделку темно-синей кожей и обитый алькантарой потолок, а на спинках передних сидений вышит логотип «Конкорда». Подрулевые «лепестки» 8-ступенчатого «автомата» выполнены из титана, из которого были изготовлены лопатки компрессора двигателя Concorde.





Изменений по части техники у спецверсии DBS нет — как и у исходного купе, за движение отвечает 725-сильный битурбо-V12 объемом 5,2 л. До 100 км/ч он разгоняет машину за паспортные 3,4 секунды, максимальная скорость — 340 км/ч.





Всего Aston Martin выпустит 10 единиц DBS Superleggera Concorde, реализацией которых займется дилер марки в Бристоле. Стоимость спецверсии скромно умалчивается.