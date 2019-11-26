«Он был великолепен». Моуриньо похвалил болбоя, который начал голевую атаку «Тоттенхэма»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не скупился на комплименты в адрес болбоя, который поучаствовал в голевой атаке команды в игре против «Олимпиакоса» (4:2).



Reuters

При счете 1:2 болбой быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор». Благодарный Моуриньо после эпизода обнял мальчика и пожал ему руку.

«Люблю умных болбоев. Я был таким же. Этот парень был великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную передачу. Думаю, он никогда не забудет этот момент», — приводит слова Моуриньо Goal.com.

Mourinho congratulates Tottenham ball boy after brilliant quick-thinking to assist goal #Mourinho #ballboy pic.twitter.com/Pm4QYfykHR — Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 26, 2019