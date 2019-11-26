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«Он был великолепен». Моуриньо похвалил болбоя, который начал голевую атаку «Тоттенхэма»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не скупился на комплименты в адрес болбоя, который поучаствовал в голевой атаке команды в игре против «Олимпиакоса» (4:2).
При счете 1:2 болбой быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор». Благодарный Моуриньо после эпизода обнял мальчика и пожал ему руку.
«Люблю умных болбоев. Я был таким же. Этот парень был великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную передачу. Думаю, он никогда не забудет этот момент», — приводит слова Моуриньо Goal.com.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не скупился на комплименты в адрес болбоя, который поучаствовал в голевой атаке команды в игре против «Олимпиакоса» (4:2).
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