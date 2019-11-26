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БПС-Сбербанк вошел в сотню лучших банков мира по обмену валюты
Источник материала: Myfin
Белорусский банк победил в номинации «Лучший провайдер услуг валютно-обменных операций в Беларуси». Американское издание сделало свой выбор на основе шести ключевых факторов: объем транзакций, рыночная доля, глобальное покрытие, обслуживание клиентов, конкурентные цены и инновации. Большую роль также играли успехи банка в повышении эффективности, снижении рисков и оптимизации расходов. При этом учитывалось мнение аналитиков, руководителей компаний и специалистов.
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фото: БПС-Сбербанк Белорусский банк победил в номинации «Лучший провайдер услуг валютно-обменных операций в Беларуси». Американское издание...
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