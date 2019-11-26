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В Калифорнии более 6 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара
Источник материала: СТВ
Новости США. Более 6 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгораний превысила 16 квадратных километров.
Огонь стремительно распространяется в сторону Санта-Барбары: под угрозой почти 2,5 тысячи зданий. Без электричества в районе уже остались около 1,5 тысяч потребителей. В борьбе со стихией задействовано несколько сотен человек.
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Новости США. Более 6 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за природного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгораний превысила 16...
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