Под Могилёвом опрокинулся Mercedes. Пострадали три человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария случилась утром 26 ноября.

За рулем грузопассажирского автомобиля Mercedes-Benz Sprinter находился 21-летний водитель. На закруглении дороги влево он не справился с управлением – автомобиль занесло, он выехал на встречку, затем на левую обочину, схехал в кювет, где столкнулся с осветительной опорой.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Из-за удара транспортное средство опрокинулось.

В результате случившегося серьезные травмы получили три человека – водитель и два пассажира, которым 48 и 53 года. Пострадавшие госпитализированы.