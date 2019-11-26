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Под Могилёвом опрокинулся Mercedes. Пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека.
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За рулем грузопассажирского автомобиля Mercedes-Benz Sprinter находился 21-летний водитель. На закруглении дороги влево он не справился с управлением – автомобиль занесло, он выехал на встречку, затем на левую обочину, схехал в кювет, где столкнулся с осветительной опорой.
Из-за удара транспортное средство опрокинулось.
В результате случившегося серьезные травмы получили три человека – водитель и два пассажира, которым 48 и 53 года. Пострадавшие госпитализированы.
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Новости Беларуси. В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека. По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария случилась утром 26 ноября. За...
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