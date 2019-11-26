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Под Могилёвом опрокинулся Mercedes. Пострадали три человека

27.11.2019 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария случилась утром 26 ноября.  

За рулем грузопассажирского автомобиля Mercedes-Benz Sprinter находился 21-летний водитель. На закруглении дороги влево он не справился с управлением – автомобиль занесло, он выехал на встречку, затем на левую обочину, схехал в кювет, где столкнулся с осветительной опорой.  

Под Могилёвом опрокинулся Mercedes. Пострадали три человека
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома  

Из-за удара транспортное средство опрокинулось.  

В результате случившегося серьезные травмы получили три человека – водитель и два пассажира, которым 48 и 53 года. Пострадавшие госпитализированы.  

На минувшей неделе под Могилевом при столкновении микроавтобуса с трактором погибли два человека – здесь подробнее.  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека.   По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария случилась утром 26 ноября.   За...
 
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