Кокаин в чемоданах. Начался суд по делу о наркотиках в школе при посольстве РФ в Аргентине

Фотография, опубликованная министерством безопасности Аргентины в феврале 2018 года. По данным министерства, она сделана 14 декабря 2016 года, когда в школе при российской дипмиссии в Буэнос-Айресе обнаружили кокаин





Солнцевский суд Москвы проводит предварительное слушание 27 ноября, в Буэнос-Айресе начало рассмотрения дела назначено на 28 февраля 2020 года. Всего в деле шесть обвиняемых: четверо – в России, двое – в Аргентине. Все под арестом. Никто не признает вину.





Настоящее Время рассказывает, в чем именно обвиняют подсудимых, к каким выводам пришли следователи в Москве и Буэнос-Айресе и какие вопросы в "кокаиновом деле" остались без ответа. рассказывает, в чем именно обвиняют подсудимых, к каким выводам пришли следователи в Москве и Буэнос-Айресе и какие вопросы в "кокаиновом деле" остались без ответа.





Наркотики в печь, завхоза за решетку. Кого судят в России

Арестованных в Москве зовут Андрей Ковальчук, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их обвиняют в "покушении на контрабанду наркотических средств" и в "попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере".





Сроки по этим статьям – до 20 лет. Обвиняемые и их адвокаты отказались знакомиться с материалами дела. Все четверо категорически не признают вину, говорят о грубых нарушениях, требуют вернуть дело в прокуратуру и смягчить меру пресечения.





Следствие считает лидером преступной группировки Андрея Ковальчука. Доподлинно о его прошлом известно немного. Родился в 1968 году в Черновицкой области Украины, учился в Кировском военно-авиационном техническом училище в России (КВАТУ, расформировано в 2010 году).





На территории России Ковальчук никогда прописан не был, сделок с недвижимостью и автотранспортом не совершал. В 2013 году, официально будучи человеком без определенного места жительства, получил российский паспорт. До задержания жил в Германии, откуда его экстрадировали в Москву в июле 2018 года.





Частым гостем в дипмисии России в Буэнос-Айресе Ковальчук стал в начале 2010-х годов: он попал на многие фотографии с официальных мероприятий. Он якобы представлялся то сотрудником российского посольства в Германии, то высокопоставленным офицером спецслужб при МИДе и с успехом вводил всех в заблуждение.





Бывший посол России в Аргентине Виктор Коронелли назвал Ковальчука "великим мистификатором". (В июне 2018 года, через полтора года после "кокаинового скандала", посла Коронелли перевели на работу в Мексику).





По версии обвинения, именно Ковальчук был тем человеком, кто закупил партию чистейшего колумбийского кокаина весом почти 400 кг и попытался переправить его из Буэнос-Айреса в Москву, пользуясь доверительными отношениями с отдельными сотрудниками посольства, которые вошли в его преступную группу.





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Одним из этих сотрудников следствие считает Али Абянова. В 2016 году, когда к нему обратился Ковальчук, он работал в дипмиссии завхозом. Ковальчук оставил Абянову на хранение чемоданы и попросил переслать их в Москву, когда в Буэнос-Айрес прибудет какая-нибудь российская делегация на своем самолете. По версии следствия, Абянов знал, что в чемоданах кокаин. Он сам настаивает, что нет.





Уже после ареста в декабре 2017 года Али Абянов признался, что и раньше за вознаграждение помогал Ковальчуку отправлять в Россию грузы, но был уверен, что внутри чемоданов нет ничего запрещенного. На этот раз выполнить поручение знакомого Абянов не смог. Его аргентинская командировка закончилась, завхозу пришлось срочно вернуться в Москву, а 12 чемоданов остались в подсобном помещении посольской школы на улице Посадас, в 650 метрах от российской дипмиссии.





Там их 26 ноября 2016 года обнаружил новый завхоз. Чемоданы вскрыли, сначала позвонили в ФСБ, а потом посол Виктор Коронелли записался на прием к министру безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. В рамках совместной российско-аргентинской операции наркотик поменяли на муку, оставили чемоданы в подсобке и стали ждать того, кто за ними придет.





Судьбой груза интересовались Абянов и Ковальчук. Последний звонил знакомым в посольство и даже попытался вывезти чемоданы на арендованном частном самолете.





В итоге, как писали аргентинские и британские СМИ, их в декабре 2017 года доставили в Москву на самолете Николая Патрушева – секретаря Совета безопасности России. Он прилетал на встречу к аргентинскому президенту Маурисио Макри. Представители Совбеза участие Патрушева в спецоперации отрицали.





В брикетах с мукой, которые лежали в чемоданах вместо кокаина, уже успели завестись жучки от долгого хранения. За этим грузом на базу МИД на западе Москвы явились два россиянина – Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их тут же задержали и поместили в изолятор.





Летом 2018 года в СИЗО "Матросская тишина" оказался и задержанный в Германии Андрей Ковальчук. Настоящее Время писало, что аргентинское дело стало самой громкой, но не единственной в его биографии попыткой ввезти в Россию контрабанду, используя дипломатические каналы.





Ковальчук настаивает, что из Буэнос-Айреса собирался везти не кокаин, а дорогой азиатский кофе Luwak, сигары и полудрагоценные камни. Он считает себя жертвой заговора и категорически отказывается давать показания.





Адвокат Ковальчука Абубакар Вадаев дважды сообщал, что его подзащитного пытались убить: в декабре 2018 года в камеру Ковальчука якобы передали электрический чайник с оголенным проводом, а в апреле 2019 года вместо картофельного бульона ему "подсунули масло после жарки селедки, что является своеобразным ядом".





Весь кокаин из посольской школы еще в августе 2018 года сожгли в кладбищенском крематории в Буэнос-Айресе. Первые брикеты в печь бросили новый посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и министр безопасности Патрисия Буллрич.





Проведенная незадолго до этого экспертиза не обнаружила на чемоданах ДНК ни одного из российских фигурантов дела.





Полицейский, механик и телефонные переговоры. Кого будут судить в Аргентине

В Аргентине по "кокаиновому делу" проходят бывший сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и его приятель, корабельный механик Александр Чикало. Их задержали 22 февраля 2018 года. Оба – аргентинцы русского происхождения с двумя гражданствами, руководители фонда православных меценатов в Латинской Америке.





Их обвиняют в участии в международной организации по торговле наркотиками. Чикало грозит 15 лет тюрьмы: по версии следствия, он отвечал за логистику преступной операции. Близнюк может провести за решеткой до 18 лет: он якобы использовал свое служебное положение чтобы проходить полицейский и таможенный контроли.





Оба арестованных настаивают на своей невиновности. По словам Близнюка и Чикало, их главная ошибка состояла в том, что они слишком доверяли сотрудникам посольства и предположить не могли, что кто-то из них нарушает закон.





Главным вопросом, который возник после обнаружения наркотиков и сообщения официальной версии, было то, как удалось злоумышленникам пронести в школу при дипмиссии 12 кг кокаина и остаться незамеченными для службы безопасности посольства России. По официальной версии, помогали в этом как раз Близнюк и Чикало.





Дело Близнюка и Чикало 26 февраля 2020 года начнет рассматривать TOF – Tribunal Oral Federal (Устный федеральный суд). Он специализируется на государственной безопасности, коррупции и на наркотрафике. Защита собирается вызвать свидетелями сотрудников полиции, жандармерии и других ведомств, принимавших участие в российско-аргентинской операции, а также Патрисию Буллрич.





10 декабря 2019 года в Аргентине пройдут выборы и сменится президент и правительство, так что к первому заседанию суда Буллрич будет уже бывшим министром безопасности.





Интересы Ивана Близнюка представляет адвокат Лилиана Борисюк. До ноября 2018 года она же была адвокатом Александра Чикало. Борисюк рассказала Настоящему Времени, что обвинение в аргентинском деле основано на телефонных прослушках и съемках камер наружного наблюдения.





В записанных разговорах, помимо бывшего полицейского Борисюка и корабельного механика Чикало, участвовали уже упоминавшийся выше Андрей Ковальчук, а также Олег Воробьев – на тот момент первый секретарь посольства России в Аргентине. Он отвечал в дипмиссии за безопасность, участвовал в совместной операции спецслужб, когда кокаин обнаружили, и дал показания против Близнюка и Чикало.





Есть и другие участники переговоров, их имена станут известны уже во время судебного процесса, добавила Борисюк.





Иван Близнюк познакомился с Андреем Ковальчуком в 2013 году. Тогда Близнюк – он свободно говорит по-русски и по-испански – работал в полиции Буэнос-Айреса офицером по связи с посольствами Бразилии, Индии и России. В обязанности офицера входила, среди прочего, отправка в Россию на курсы повышения квалификации аргентинских полицейских.





Выполняя эти свои обязанности, Близнюк познакомился и подружился с предшественником Олега Воробьева в российском посольстве – офицером по безопасности Николаем Шелеповым. Он-то и представил Близнюку Ковальчука. А Близнюк, в свою очередь, познакомил Шелепова со своим другом Чикало.





Шелепов, говорит Близнюк, представил ему Ковальчука как предпринимателя со связями в МИДе, "большого человека", который подыскивает в Буэнос-Айресе здание для нового офиса "Газпрома". Еще Ковальчук рассказывал, что работает на живущего в Германии Константина Лоскутникова, больше известного как "сигарный" барон фон Босснер.





Из его слов выходило, что Лоскутников хочет наладить экспорт в Россию и Германию аргентинских говядины, сухого молока и оливкового масла. Ковальчук намекнул Близнюку и Чикало, что они, если помогут с контактами местных производителей и поработают переводчиками, в будущем смогут рассчитывать на щедрое вознаграждение.





Видя, как непринужденно их новый знакомый общается с сотрудниками посольства, они верили ему на слово, говорят Чикало и Близнюк. Чикало связался с несколькими мясокомбинатами, но каждый раз цены для Ковальчука оказывались слишком высокими, а условия экспорта невыгодными. Дальше разговоров дело не шло.





"Большой человек" то пропадал на несколько месяцев, то звонил поздравить с каким-нибудь праздником или появлялся с очередным "деловым" предложением.





В 2016 году, уже после отъезда из Аргентины "безопасника" посольства Николая Шелепова и завхоза Али Абянова, Ковальчук позвонил Близнюку с необычной просьбой. Якобы он купил в Уругвае шкуры морских котиков и оставил на хранение в дипмиссии, но из-за ссоры с послом Виктором Коронелли не может переслать вещи в Европу.





Ковальчук попросил Близнюка отправить ему чемоданы без таможенного досмотра и обещал заплатить. Полицейский говорит, что отказался и сообщил обо всем посольскому офицеру по безопасности Олегу Воробьеву. По словам Близнюка и Чикало, внутри школы они никогда не были и своими глазами чемоданов Ковальчука не видели.





Адвокат Лилиана Борисюк не поддерживает контактов с российскими защитниками обвиняемых по "кокаиновому делу" и говорит, что сотрудничество аргентинского и российского следствия по этому делу стало "минимальным" вскоре после задержания обвиняемых.





В самом начале по дипломатическим каналам пришли документы, позволившие обвинить Близнюка и Чикало, а потом наступило затишье. Быть может, именно недостатком общения и языковым барьером объясняется тот факт, что по аргентинской официальной версии в посольской школе нашли 389 килограммов кокаина, а по российской – только 362.