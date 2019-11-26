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Новый Volkswagen Golf GTI готовится к дебюту
Источник материала: Tut.by
С премьеры
Прототипы будущего Golf GTI попадались шпионам и раньше, но в этот раз будущую новинку удалось запечатлеть практически без какого-либо камуфляжа. Как и в случае с нынешним GTI, основные визуальные отличия «разогретого» Golf от младших версий сведутся к перекроенным бамперам, укрупненным воздухозаборникам, новым колесам и паре овальных выхлопных патрубков.
Новый GTI будет доступен только в пятидверном кузове. Ранее ходили слухи, что хот-хэтч получит гибридную установку, однако теперь предполагается, что Golf GTI сохранит нынешний двухлитровый турбомотор TSI серии EA888, но он будет модернизирован и станет мощнее. Ожидается, что отдача вырастет до 255 лошадиных сил в «базе» и 295 сил на топовом GTI TCR, который придет на смену версии Performance. Выбор коробок передач останется прежним — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Официальная премьера нового Golf GTI, вероятнее всего, состоится следующей весной на Женевском автосалоне, вскоре после чего «горячий» хэтчбек выйдет на рынок.
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С премьеры восьмого поколения Golf прошло чуть больше месяца, и теперь Volkswagen готовится представить «подзаряженный» вариант хэтчбека с приставкой GTI.
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