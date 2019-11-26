БАТЭ не тот - официально. Как Стасевич начинал карьеру в Борисове в нечемпионские годы клуба

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Капитан БАТЭ и дважды лучший футболист Беларуси Игорь Стасевич помнит, какой была команда из Борисова до начала эры гегемонии. Тогда Стасевич носил длинные волосы, как звезды итальянского футбола 90-х и начала 2000-х, и пробивался в основной состав «желто-синих». SPORT.TUT.BY через историю футболиста рассказывает о БАТЭ, который проигрывал чемпионскую гонку.



2006 год: таким был Игорь Стасевич, когда впервые в карьере стал чемпионом Беларуси. Фото с сайта pressball.by

Дебют Стасевича в БАТЭ в 2004-м и роковое поражение борисовчан от минского «Динамо»

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич — единственный действующий футболист «желто-синих», который выступал за Борисов в нечемпионские 2004 и 2005 годы.

Он дебютировал во взрослом футболе и одновременно в играх за БАТЭ 19 июля 2004 года, когда ему было 18 лет. Появление молодого игрока в выездном матче с «Торпедо-СКА» было вынужденным: на 70-й минуте он заменил Алексея Багу, получившего травму.

Всего в 2004-м Стасевич провел за основной состав борисовчан шесть неполных матчей. В каждом из них БАТЭ победил, а Стасевич набрал 0 очков по системе «гол+пас».

К слову, в 2004-м БАТЭ и минское «Динамо» впервые поделили между собой золото и серебро чемпионата Беларуси, разыграв его в предпоследнем туре чемпионата. БАТЭ проиграл в Минске (0:2), после чего отстал от конкурента на пять очков. Стасевич наблюдал за игрой со скамейки запасных.

— Наши ребята, составлявшие костяк молодежной сборной, расплескали в финальном турнире европейского первенства в Германии слишком много эмоций, которых, возможно, и не хватило для борьбы на внутренней арене, — признался после неудачи главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус. — Бага? На Леше негативно сказалась, видимо, неудача на чемпионате Европы. Он потерял интерес к матчам первенства страны и финиш сезона проводил уже без искры в глазах.

Юрий Иосифович провел у руля команды девять лет и после сезона 2004 года ушел. БАТЭ без Пунтуса в газете «Прессбол» сравнили «со свадьбой без шампанского».

— Есть такое выражение «чемпионская игра», — сказал в конце 2004 года Анатолий Капский, основатель БАТЭ. — Подобные отрезки отмечал для себя в каждом из предыдущих чемпионатов. А вот в прошедшем такого не случилось.

В 2005-м Стасевич открыл счет результативным действиям и заиграл при Криушенко

Игорь Стасевич заявил о себе в полный голос при сменщике Пунтуса Игоре Криушенко. В сезоне 2005 года, в котором БАТЭ финишировал только пятым, тренер-дебютант задействовал Стасевича в 14 встречах чемпионата, в которых молодой полузащитник принес 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

Первое результативное действие Стасевича случилось при взятии ворот «Энергетика-БГУ», когда забил Павел Беганский. А вскоре в этом матче голом отметился и сам Игорь — 4:0.



2005 год: Игорь Ставевич стал игроком ротации в БАТЭ. Фото с сайта pressball.by

В конце 2005 года БАТЭ осуществил важный трансфер, подписав контракт с нападающим Виталием Родионовым. Вместе с ним борисовчанам удалось удалось прервать трехлетний период без чемпионства. Причем это стало возможно несмотря на поражение в последнем туре первенства 2006 года от «Шахтера» (2:3) и благодаря ничейному исходу в поединке между динамовцами Бреста и Минска (0:0).

Стасевич вместе с командой встретил новость о чемпионстве в автобусе по дороге из Солигорска.

— После финального свистка в поединке с солигорским «Шахтером» в душе творилось что-то невероятное: команда впервые испытала такие эмоции, и я был на седьмом небе от счастья, — сказал Игорь в интервью «Прессболу» в качестве победителя чемпионата Беларуси.

Впечатления от чемпионства 2006 года по-прежнему остаются самыми яркими для Стасевича. На втором месте — чемпионство 2017 года, вырванное у минского «Динамо» за счет ничейного исхода в гостевом поединке с «Городеей» (3:3). «Золотой гол» для Борисова в добавленное время провел как раз Родионов после подачи в штрафную площадь от Стасевича.

Сейчас

Так получилось, что борисовчане удерживали лидерство в белорусском футболе на протяжении тринадцати лет. И через пятнадцать лет после дебюта во взрослом футболе Игорь Стасевич проиграл чемпионат вместе с БАТЭ в третий раз.

Если в 2004-м Стасевич находился в глубоком запасе, а в 2005-м стал подбираться к основному составу, то в 2019-м — ходил с капитанской повязкой. В БАТЭ так повелось, что вожаком является тот, кто провел за команду больше всего матчей.

Статистика Стасевича в чемпионате Беларуси 2019 года — 27 поединков, 9 голов, 12 передач. Он лучший ассистент нынешнего первенства.



В 2019 году Игорь Стасеивч провел пятнадцатый сезон на высшем уровне. Фото: Егор Шумский, TUT.BY

Стесевич — единственный, кто выступал под началом всех шести тренеров в истории БАТЭ. У трех специалистов с момента первого чемпионства БАТЭ в 1999 году были сезоны, когда они проваливали чемпионскую гонку: Юрий Пунтус (2000, 2001, 2003, 2004), Игорь Криушенко (2005) и Алексей Бага (2019).

В составе БАТЭ Стасевич становился чемпионом Беларуси девять раз, не будучи нужным «желто-синими» с 2011-го по 2014-й. Навскидку лишь у двух игроков результат лучше: Виталий Родионов — двенадцать раз, Дмитрий Лихтарович — двенадцать. Футболки этих игроков висят под сводами «Борисов-Арены».

Чтобы превзойти Родионова и Лихтаровича, Стасевичу теперь нужно играть как минимум до конца 2023 года, когда ему будет 38 лет, и каждый следующий сезон становиться чемпионом.



2019 год: БАТЭ со Стасевичем в качестве капитана остался сначала без еврокубковой осени, а затем и без чемпионства — впервые с 2006 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«БАТЭ не тот», — так начали говорить в ту пору, когда БАТЭ сохранял за собой статус-кво в чемпионате Беларуси. На четырнадцатый год с момента чемпионства в 2006-м «желто-синие» не справились с главной задачей на сезон, так что теперь формулировка «не тот» вполне уместна. Но если вы используете ее в разговоре с Игорем, ему это точно не понравится.