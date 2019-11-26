На елку в Елку. По безвизу на Гродненщину прибыли Дед Мороз и Снегурочка

Источник материала: Аргументы и факты

Нескончаемые потоки туристов в Гродненской области – сейчас явление рядовое. Гостеприимный край еще шире распахнул свои двери иностранным гостям после установления безвизового порядка. С начала года возможностью увидеть красоты Принеманья по упрощенному варианту воспользовались без малого 120 тысяч человек из разных уголков земного шара. Однако появление на границе двух очередных путешественников вызвало неподдельное удивление даже у видавших виды пограничников. В роли новоиспеченных туристов предстали Дед Мороз и Снегурочка, которых в качестве гида сопровождал известный гродненский историк и фотограф Сергей Морозов.





Миссия выполнима

Выяснилось, что гости с Северного полюса прибыли с двумя целями. Первая – зажечь огни на новогодней елке в агрогородке с одноименным названием Елка. Он расположен в Зельвенском районе Гродненщины. В нынешнем году именно это агрогородок даст старт новогодней эстафете. Здесь зажгутся огни на главном праздничном символе, ознаменовав начало акции «Наши дети». Кроме того, гостей ожидает удивительная праздничная программа. В частности, планируется открытие новой резиденции Деда Мороза, конкурс на лучший новогодний двор в этом агрогородке Елка и самый большой новогодний хоровод. Для гостей с новогодними фамилиями (Морозовы, Елкины, Звезда, Шаров и пр.) будет организован специальный конкурс с сюрпризом. Пройдет выставка оригинальных ёлок, а сувенирные броши «Ёлка» сможет приобрести себе каждый участник. В числе праздничных забав «бои» с елочными шишками, «травяные» катания женщин в санях, запряженных… «мужьями». И это лишь малая толика больших праздничных забав, которые в полном объеме не рассекречиваются организаторами.

Решив помочь гродненцам в хлопотном деле, сказочный волшебник и его внучка воспользовались возможностью совершить еще и экскурсионный тур. Уж больно много лестного они слышали о Принеманском крае.





Дабы «легализовать» нахождение заморских гостей, заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов вручил им специальные паспорта. Старику Морозу с идентификационным номером 2019/2020, его внучке – 2020/2021. После этого они пустились осматривать красоты окрестных лесов Августовского канала и инфраструктуру. Увиденное богатство природного мира, а также сотворенные руками зодчих уникальные шлюзы и иные инженерные решения впечатлили. Всматриваясь в голубые воды Августовской артерии, не привыкшие удивляться чародеи долго размышляли о чудесах наяву.





Удивительное – рядом

Турист предполагает, а Гродненщина располагает. Примерно так можно перефразировать известное изречение, применительно к этому региону. Вот и в конкретном случае планы Деда и его внучки ступало неординарное для них событие. Узнав, что в райцентре Сморгонь проходит фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажiнкi-2019», доселе не видавшая подобного действа парочка сразу заспешила на север области. В результате не пожалела об этом. Причем обойдя все подворья и наплясавшись, Дед Мороз устал так, как никогда ранее даже после хороводов. Пришлось устраивать передышку со сном, а затем плотно подкрепляться местными снадобьями, восстанавливая силы. Покидая райцентр, он публично заявил, что откорректирует сценарии новогодних торжеств с учетом Гродненских традиций празднования «Дажiнак».





Вернувшись со Сморгонщины, туристы посетили музей пасхальной писанки в городском поселке Сопоцкин Гродненского района. Убеленный сединами Дед Мороз всю свою жизнь полагал, что является непревзойденным мастером рисовать узоры. Однако яйца, расписанные искусными местными мастерицами по неповторимой технологии, заставили его удивляться снова. Неспроста технология изготовления сапоцкинских писанок включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. После получения мастер-класса по росписи новогодней игрушки в виде яйца, Дед Мороз сделал вывод, что ему еще есть чему учиться.





Толи еще будет!

Сопроводив гостей в Гродно, Сергей Морозов провел им экскурсию по историческому центру. Безусловно главным объектом осмотра стал Старый замок, больше известный как замок короля Стефана Батория. Его реконструкция сейчас идет полным ходом. Много повидавший на своем веку новогодний волшебник ознакомился с фронтом работ. Учитывая богатый собственный опыт строительства ледяных хором и снежных сооружений, он пообщался с реставраторами и выразил готовность оказать им посильную помощь. Кроме того, подсобил во временном переезде из музея в другое здание символа областного центра – оленя Святого Губерта.





Время в гостеприимном Гродно для новогодних путешественников пролетело незаметно. Впечатлившись увиденным и услышанным, они пришли к выводу, что его явно недостаточно для осмотра всех его красот и познания тайн. Однако движимые важной миссией, пустились в дальнейший путь. Правда, маршрут своего передвижения по Гродненщине Дед Мороз и Снегурочка не озвучивают. Говорят, изначальные планы будут меняться. Слишком много в области замечательных мест, куда хотелось бы заглянуть. Например, в Гродно они посетили зоопарк, где к новогодним объездам готовится их северный олень. Впечатлились музеем белки в г.п.Большая Берестовица. Не исключено, что заглянут в деревню Праздники Свислочского района, чтобы посмотреть, как там ожидают праздник. В общем, планов у Деда и его внучки громада. При этом они заверили, что все успеют и огни на елке в Елке зажгут вовремя. Ну а затем отправятся дальше. Заявок к Новому году – хоть отбавляй. Особенно все ждут подарков, которые надо успеть развести, а безвизовый въезд имеется далеко не во все страны даже для волшебников.

Владимир Сиверин, фото автора и Сергея Морозова