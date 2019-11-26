Пропавший 11-летний школьник найден

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера в Ганцевичский РОВД с заявлением о пропаже сына обратилась жительница деревни Любашево. Она рассказала, что мальчик, который учится в городской школе, около 15.10 на школьном автобусе приехал в родную деревню, однако дома так и не появился. Куда он мог пойти, родным не было известно. Сотрудниками РОВД были организованы необходимые мероприятия, направленные на местонахождения ребенка.

Сегодня, в 9.30 мальчишку нашли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает .

По информации УВД Брестского облисполкома

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