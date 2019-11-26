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Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони

27.11.2019 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Расставшись с отцом своего ребенка и гражданским супругом Александром Смерфитом, она до сих пор ходит в статусе свободной женщины. Однако вниманием поклонников Боня никогда не была обделена. Кто в разное время был замечен в романтических отношениях с телеведущей, рассказывают "АиФ". 

Степан Меньщиков — мужчина из далекого прошлого

О том, что Викторию связывали романтические отношения со Степаном Меньщиковым, помнят, пожалуй, только самые преданные поклонники «Дома-2», ведь в известном проекте Боня принимала участие, когда ей не было и тридцати. Изначально она пришла «строить любовь» к другому участнику, — Антону Потаповичу, у которого на тот момент был роман с Аленой Водонаевой, — но в итоге построила с ним только дружбу. Видимо, тогда у Бони и появился план «B» или, точнее будет сказать, план «C» в виде Степана Меньщикова. Конечно, всем сразу было понятно, что долго эта связь не продлится: Степан явно не мог удовлетворить большие запросы «богатой девочки», а Виктория именно так себя и позиционировала в то время. В отличие от своих коллег по «Дому-2» она явно не бедствовала. Неудивительно, что через год добровольного «заточения» на проекте она решила покинуть его и сделала это очень эффектно: когда на очередном голосовании коллектив решил избавиться от Антона Потаповича, Боня просто встала и ушла вслед за ним, чем, конечно, привела в шок всех присутствующих.

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Степан Меньщиков. Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov

О своем участии в «Доме-2» Вика забыла, как только вернулась к реальной жизни. Но проект ее до сих пор не отпускает. Так, например, в 2015 году разгорелся нешуточный скандал вокруг интимного фото, на котором якобы была изображена девушка и Степан Меньщиков. Это был серьезный удар по репутации Бони, ведь на тот момент она уже состояла в гражданском браке с сыном ирландского миллиардера Александром Смерфитом, которому родила дочь. Неудивительно, что экс-участница телестройки через суд попробовала добиться справедливости, и ей это удалось. В ходе тщательной экспертизы было установлено, что на интимном снимке, напечатанном в прессе, изображен другой человек, а не Виктория.

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
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Веллитон Соарес де Мораис — откормленный блинчиками

Пресса обсуждала не только роман Виктории с футболистом, но и беременность девушки. Слухи об интересном положении Бони достигли даже Бразилии, родины Веллитона. «Самое интересное, как Веллик узнал об этой статье. Ему позвонила из Бразилии мама: „Почему ты мне не говоришь, что Вика беременна?“ — „Мам, ты чего?! Какая беременность?“ Видимо, в Бразилии статью из интернета перевели. Представляете, как слухи распространяются!» — рассказывала Вика в интервью «Советскому спорту» несколько лет тому назад. Там же она поведала о своих непростых отношениях с Валерием Карпиным, который на тот момент тренировал «Спартак», где играл спортсмен. «Да, он был против наших отношений. Более того, за глаза говорил обо мне всякие гадости. Это было безумно неприятно», — жаловалась экс-участница «Дома-2». Карпин якобы подозревал Боню в том, что у нее есть корыстные планы на игрока, но она настаивала на том, что все это вымысел: «Мне нужны были деньги Веллитона? А он что, такой богатый? Не знаю, я иногда за него в ресторане платила...» И не только платила, но еще и потчевала молодого человека блинчиками с мясом, за что, кстати, нападающего в итоге оштрафовали, ведь он начал стремительно набирать вес. Но, даже несмотря на кулинарные таланты Вики, «Веллик» так и не отвел ее под венец, и они расстались друзьями.

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Виктория Боня и Веллитон Соарес де Мораис. 2009 г. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Александр Смерфит — несостоявшийся муж

«Я не родилась с золотой ложкой в зубах, как многие думают», — говорила в интервью Вика. Ее бывшему гражданскому мужу Александру Смерфиту в этом смысле повезло больше, ведь он сын ирландского миллиардера. Ходили слухи, что родители молодого человека были крайне недовольны тем, что он начал встречаться с Викторией, и тем более — новостью об интересном положении девушки. Сама же Боня утверждала, что семья избранника приняла ее очень тепло и у них сложились «шикарные отношения». Кстати, ради избранника Вика переехала в Монако, но от работы в различных проектах отказываться не стала. Через полгода после рождении дочери Анджелины Летиции она на несколько месяцев уехала на съемки проекта «Каникулы в Мексике». «В какой-то момент он мне сказал: „Я бы очень хотел, чтобы ты сидела дома“. Ему не нравилось, что я уезжаю, много работаю...» — делилась личными подробностями с Андреем Малаховым девушка. Но как не работать, если, по словам самой же Бони, расходы супруги делили пополам и даже роды оплачивали по такой же схеме? Алекс отказался от папиных миллиардов, желая стать независимым и построить свой бизнес. В общем, рассказы о роскошной европейской жизни телеведущей были слишком преувеличены. В 2017 году пара объявила о расставании, и Боня снова стала свободной женщиной.

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Виктория Боня и Александр Смерфит. Фото: www.russianlook.com/ Pravda Komsomolskaya

Пьер Андюран — разборки в Сети

После расставания с отцом ее дочери у Виктории начался новый роман с бизнесменом Пьером Андюраном. Вместе с мужчиной она впервые появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в 2018 году. «Он француз, не женат. Был женат, но развелись два года назад. Его зовут Пьер, мы уже познакомили наших дочек: у него тоже есть ребенок от первого брака, причем такого же возраста. И она тоже говорит по-русски», — откровенничала телеведущая в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Казалось, теперь Боня наконец-то устроит личную жизнь, но нет. Через несколько месяцев совестные фото с Пьером перестали появляться в Instagram звезды, потом сам Андюран заявил, что они с Викой больше не вместе. Она, в свою очередь, назвала роман с бизнесменом «пиар-акцией», за которую ей якобы неплохо заплатили. Эти слова не на шутку разозлили мужчину, поэтому он не только опроверг их, но и раскрыл интересные детали финансового положения телеведущей. «Виктория больше не живет на моей вилле. Она пробыла там пару месяцев, а сейчас живет в квартире. Я действительно оплачивал аренду ее квартиры в течение года, чтобы она могла хоть где-то жить. По-видимому, она лишь делала вид, что сказочно богата. На самом деле у нее не было денег, чтобы заплатить за аренду квартиры для себя и дочери», — приводит слова Пьера издание «СтарХит». Правда, потом он извинился перед экс-возлюбленной. Вскоре после расставания с Боней Андюран женился. Если верить прессе, благополучно.

Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Виктория Боня и Пьер Андюран. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
 
Теги: Новости
 
 
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