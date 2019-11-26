Бюджет на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ

Источник материала: Ежедневник





Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении законопроект республиканского бюджета на 2020 год.

Принятый 27 июля Палатой представителей Национального собрания Беларуси во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ (127 долларов за тысячу кубометров – ред.), сообщил журналистам после принятия бюджета министр финансов Максим Ермолович пишет interfax.by .

«Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития – рост ВВП менее 2% и цена газа заложена (в бюджете – ред.) на уровне текущего года», – сказал Ермолович.