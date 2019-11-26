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Бюджет на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ

27.11.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бюджет на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении законопроект республиканского бюджета на 2020 год.

Принятый 27 июля Палатой представителей Национального собрания Беларуси во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2020 год сформирован с учетом текущей цены на российский газ (127 долларов за тысячу кубометров –  ред.), сообщил журналистам после принятия бюджета министр финансов Максим Ермолович пишет interfax.by.

«Расчет макропрогноза мы формировали на основе базового сценария экономического развития – рост ВВП менее 2% и цена газа заложена (в бюджете –  ред.) на уровне текущего года», – сказал Ермолович.

 
 
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Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении законопроект республиканского бюджета на 2020 год.
 
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