ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан зовут на бесплатные лекции на ходу

27.11.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Школа скандинавской ходьбы 1 декабря устроит бесплатную лекцию на ходу — по теме здорового питания. Планируется, что мероприятия такого формата будут проводиться два раза в месяц, рассказал GO.TUT.BY инструктор школы Александр Мех.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лекция на тему «Что есть, чтобы не хандрить» начнется в 15.00 — от входа в Национальную библиотеку. Спикером станет руководитель диетологического сервиса «Счастье есть» Наталья Чавко.

Физическая форма участников должна позволять пройти без особых усилий 5−7 км в умеренном темпе, уточняют организаторы. Никакого предварительного опыта скандинавской ходьбы не требуется: за 30 минут перед началом лекции проведут краткий инструктаж по технике. Если своих палок нет, об этом лучше предупредить заранее. Инвентарь предоставят зарегистрированным участникам — но, если хотите, участвовать в лекции можно и без палок.

— Лучше всего использовать свои палки, разработанное специально для скандинавской ходьбы, хотя допускаются ходьба с трекинговыми палками и пружинистыми шведскими палками. Одевайтесь по погоде, выбирайте обувь, подходящую для активной ходьбы. Сумки через плечо лучше оставить дома или заменить на рюкзак, если есть необходимость взять с собой воду и личные вещи.

Инструктор рассказывает и показывает все важное о скандинавской ходьбе

Александр Мех уточняет: цель проекта — в том, чтобы разрушить стереотип «скандинавская ходьба — только для бабушек». Поэтому темы будущих мероприятий — о бизнесе или изучении иностранных языков. 

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лекция на тему «Что есть, чтобы не хандрить» начнется в 15.00 - от входа в Национальную библиотеку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поклонники есть, мужа нет. 4 ярких романа Виктории Бони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика