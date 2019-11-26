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Минчан зовут на бесплатные лекции на ходу
Источник материала: Tut.by
Школа скандинавской ходьбы 1 декабря устроит бесплатную лекцию на ходу — по теме здорового питания. Планируется, что мероприятия такого формата будут проводиться два раза в месяц, рассказал GO.TUT.BY инструктор школы Александр Мех.
Лекция на тему «Что есть, чтобы не хандрить» начнется в 15.00 — от входа в Национальную библиотеку. Спикером станет руководитель диетологического сервиса «Счастье есть» Наталья Чавко.
Физическая форма участников должна позволять пройти без особых усилий 5−7 км в умеренном темпе, уточняют организаторы. Никакого предварительного опыта скандинавской ходьбы не требуется: за 30 минут перед началом лекции проведут краткий инструктаж по технике. Если своих палок нет, об этом лучше предупредить заранее. Инвентарь предоставят
— Лучше всего использовать свои палки, разработанное специально для скандинавской ходьбы, хотя допускаются ходьба с трекинговыми палками и пружинистыми шведскими палками. Одевайтесь по погоде, выбирайте обувь, подходящую для активной ходьбы. Сумки через плечо лучше оставить дома или заменить на рюкзак, если есть необходимость взять с собой воду и личные вещи.
Александр Мех уточняет: цель проекта — в том, чтобы разрушить стереотип «скандинавская ходьба — только для бабушек». Поэтому темы будущих мероприятий — о бизнесе или изучении иностранных языков.
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Лекция на тему «Что есть, чтобы не хандрить» начнется в 15.00 - от входа в Национальную библиотеку.
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