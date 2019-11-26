Сохранить молодость и продлить жизнь – не об этом ли мы мечтаем? Ученые уверены, что молодость – это не столько подтянутое тело и летящая походка, сколько импульс, исходящий от человека. Негативные мысли, надуманные страхи способны старить больше, чем пожилые годы.

Какие советы можно дать пожилым людям? В первую очередь, нужно понять, что старение – это естественный процесс, который не остановить, но затормозить под силу. К сожалению, лекарства омоложения пока не изобрели. Но большая ошибка в старости отгородиться от мира и ничего не делать. Надо продолжать позитивно смотреть на жизнь, общаться с людьми. Можно увлечься музыкой, живописью, физкультурой, попробовать писать стихи или написать книгу воспоминаний.

В то же время понятно, что крепость духа все же нуждается в крепости тела. В пожилом возрасте очень актуален лозунг: «Движение – это жизнь». Но надо знать меру. Не бегать, а ходить спокойным шагом 2–4 км в день. Нет возможности покинуть квартиру – двигайтесь в ее пределах. Плюс физкультура, упражнения для рук и ног. Но не сидите сложа руки! В статичном положении страдают не только «бездельничающие» мышцы, но также позвоночник и суставы. Чем дольше вы игнорируете потребность организма в движении, тем выше риск возникновения грыж, заболеваний сердца и сосудов, ухудшения работы суставов.

Старение можно приостановить, нужно только поменять свое мышление на позитивное и жизнеутверждающиее, изменить образ жизни на здоровый, ежедневно делать зарядку, пересмотреть режим и качество питания. Ученые Гродненского медицинского университета в ходе обследования пожилых людей с больным сердцем, подагрой сравнили их фактический и биологический возраст, и пришли к выводу: человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Способов продлить активное долголетие есть немало. Самый главный совет – не сдавайтесь годам и живите в движении. Начните с зарядки. Признайтесь себе честно: сколько раз давали слово начать делать ее с завтрашнего дня, с понедельника, со следующей недели… Но начать можно и нужно вместе с нами в кружке «Движение в радость», занятия которого проходят на городском стадионе в Смолевичах три раза в неделю с 8.00 до 9.00 утра.

Активная деятельность, занятия спортом являются хорошим стимулом для улучшения циркуляции крови, что позволяет поддерживать сосуды в хорошем состоянии. И наоборот, малоподвижный образ жизни влечет за собой повышенный риск атеросклероза, закупорки сосудов. Кстати, заниматься физическими упражнениями никогда не поздно –даже на пожилых людей они оказывают благотворное действие. Специально разработанная программа поможет вам вновь почувствовать легкость и гибкость вашего тела, подтянуть мышцы, улучшить работу суставов, сердца и легких, значительно укрепить нервную систему и поднять настроение!

В результате занятий физическими упражнениями усиливается сопротивляемость организма к развитию простудных заболеваний. Улучшается самочувствие, появляются чувство бодрости, хороший аппетит и сон.

Если вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, то мы ждем вас по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д.146.

Время работы: с 8.00 до 17.00, обед 13.00-14.00 , выходной: суббота, воскресенье.Звоните и приходите. Будем рады видеть вас!

И.АПАЦКАЯ, руководитель кружка по интересам отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН».