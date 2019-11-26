Информируем, что 20 декабря в 10.00 в городском Доме культуры состоится I отчетно-выборная конференция Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси со следующей повесткой дня:
- О работе Совета Смолевичского районного объединения профсоюзов за период с января 2015 г. по декабрь 2019 г.
- Об избрании председателя Смолевичского районного объединения профсоюзов.
- Об избрании Совета Смолевичского районного объединения профсоюзов.
- Об избрании делегатов на VI отчетно-выборную конференцию Минского областного объединения профсоюзов.
- О делегировании кандидатур в состав Совета Минского областного объединения профсоюзов.
Анна БЕЦА, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов.