Информируем, что 20 декабря в 10.00 в городском Доме культуры состоится I отчетно-выборная конференция Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси со следующей повесткой дня:

  1. О работе Совета Смолевичского районного объединения профсоюзов за период с января 2015 г. по декабрь 2019 г.
  2. Об избрании председателя Смолевичского районного объединения профсоюзов.
  3. Об избрании Совета Смолевичского районного объединения профсоюзов.
  4. Об избрании делегатов на VI отчетно-выборную конференцию Минского областного объединения профсоюзов.
  5. О делегировании кандидатур в состав Совета Минского областного объединения профсоюзов.

Анна БЕЦА, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов.